Gowin: chcemy, żeby gminy zakładały spółki SIM, dlatego realnie wspieramy je finansowo

Chcemy, żeby gminy zakładały spółki SIM, dlatego realnie wspieramy je finansowo – powiedział w poniedziałek w Jędrzejowie wicepremier Jarosław Gowin, komentując powstanie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM SMS (Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie). W ramach tego projektu w trzech województwach powstanie około 500 mieszkań.

Podczas konferencji prasowej w Jędrzejowie Gowin powiedział, że problem dostępności mieszkań, to jedno z najpoważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, przed jakimi stoi dzisiaj Polska. Przytoczył statystyki, z których wynika, że prawie 45 proc. Polaków w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami, a prawie połowa młodych małżeństw nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania.

"Jeśli chcemy stawić czoło wielkiemu wyzwaniu, jakim jest kryzys demograficzny, to musimy zacząć na dużo większą skalę budować mieszkania" - mówił wicepremier. Poinformował, że rok 2020 przyniósł rekordową liczbę oddanych mieszkań w Polsce - ponad 221 tys., największą od roku 1979.

"Ale to jest ciągle za mało. A po za tym jak wszyscy wiemy, mieszkania dostępne na rynku są mieszkaniami drogimi, często przekraczającymi możliwość zakupu, zwłaszcza przez młode rodziny wychowujące dzieci" - podkreślił minister rozwoju, pracy i technologii. Dodał, że "właśnie z myślą o tej grupie społecznej, o tych którzy ciężko pracują, których stać na zapłatę czynszu, ale nie stać na wzięcie kredytu w banku, kupna mieszkania, powstają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

"Chcemy, żeby gminy zakładały spółki SIM, dlatego realnie wspieramy je finansowo" - mówił Gowin.

W piątek w Zawierciu powołano do życia spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - SIM SMS (Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie). Ma ona wespół z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe w siedmiu gminach tych trzech województw (Zawiercie, Jędrzejów, Klucze, Końskie, Małogoszcz, Sędziszów oraz Staszów). Gowin podkreślił, że mieszkania, które będą budowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej to "mieszkania o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu".

"Kluczowe jest bardzo duże wsparcie finansowe ze strony państwa. Ale podstawowa zaleta tego projektu polega na tym, że włączone zostały tutaj wysiłki samorządów i administracji państwowej. Polska najlepiej rozwija się w tych miejscach, w których udaje się zbudować efekt synergii. Udaje się połączyć wysiłki samorządowców i rządu" - zaznaczył wicepremier.

Dodał, że "w przeciwieństwie do innych tego typu inicjatyw w SIM-ach istnieje droga dojścia do własności. "Spłacając przez kilkanaście lat umiarkowany czynsz, lokatorzy są w stanie po tych kilkunastu latach przejąć mieszkanie na własność. To jest dla Polaków rzecz niezmiernie ważna" - zapewnił.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka zaznaczyła, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to rozszerzenie oferty mieszkaniowej. "Żeby to nie były mieszkania, które trzeba kupić za wieloletni kredyt" - podkreśliła Kornecka. Dodała, że "w SIM-ach wystarczy wniesienie 15 proc. partycypacji".

"Partycypacji liczonej od kosztów budowy mieszkania, nie od jego ceny. Nie ma tutaj marży, nie ma zysku. To daje ogromny komfort przyszłym lokatorom" - powiedziała wiceminister. Dodała, że "dojście do własności jest dodatkową zachętą, ale system jest bardzo elastyczny".

"Jeśli po wielu latach nie chcemy wykupywać tego mieszkania na własność, możemy skorzystać z tzw. wakacji czynszowych, czyli odzyskać całą partycypację wniesioną na początku. To też jest rozwiązanie, które pozwala elastycznie myśleć o rynku i spełniać bieżące potrzeby mieszkańców takich miast jak Jędrzejów, Staszów, Końskie" - podkreśliła wiceminister.

Dodała, że "przygotowując rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, należy uwzględnić - i to właśnie robimy - rolę samorządu". "Po pierwsze, samorząd najlepiej zna potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Często też dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe" - powiedziała Kornecka.

Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek poinformował, że w ramach tego projektu w mieście powstanie 120 mieszkań. "Dla nas mieszkania, obok pracy, to podstawowy argument, dla którego warto się osiedlać w Jędrzejowie. To co proponuje Krajowy Zasób Nieruchomości tak naprawdę wypełnia lukę w budownictwie na terenie naszych gmin, pomiędzy budownictwem komunalnym, socjalnym, a deweloperskim. Dotyczy tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Z jednej strony nie kwalifikują się do przydziału z zasobu komunalnego, ponieważ mają np. za wysokie dochody, a z drugiej strony te dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu" - powiedział Piszczek.

Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik poinformowała podczas konferencji, że ma nadzieję, że już niedługo zostanie powołana kolejna Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. "Będzie ona obejmowała Kielce i część gmin powiatu kieleckiego. Zainteresowanie ze strony samorządowców tym projektem jest ogromne" - zapewniła Janik.

Spółka SIM SMS jest już piątym SIM-em w kraju i pierwszym koncentrującym gminy z trzech województw. W Zawierciu Krajowy Zasób Nieruchomości wniesie aportem grunt o powierzchni ok. 1,5 ha. Planowana jest tam budowa 145 lokali mieszkalnych. W pozostałych gminach zaplanowano budowę łącznie ponad 350 mieszkań.

