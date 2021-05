Gowin: co do programu Nowego Ładu zgadzamy się w 95 proc.

Nowy Ład to śmiały i szeroki program działań; w ramach Zjednoczonej Prawicy myślę, że w 95 procentach osiągnęliśmy zgodę co do tego programu - powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin, lider Porozumienia, w TVN24 zapytany został o spotkania z liderami pozostałych partii Zjednoczonej Prawicy - prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Jak zaznaczył, spędzili oni wiele godzin, dyskutując o tym, co premier Mateusz Morawiecki nazywa Nowym Ładem.

"Nie bardzo mi się ta nazwa podoba ze względu na historyczne skojarzenia, ale jest to taki bardzo śmiały, bardzo szeroki program reform i program działań, które mają przywrócić pełnię blasku polskiej gospodarce" - powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że koalicjanci w 95 proc. osiągnęli zgodę co do tego programu. "Co do tych 5 proc. - czy może 10 proc. - różnic jeszcze dyskutują ze sobą eksperci. Natomiast każda ze stron ma też gotowość do tego, żeby z czegoś ustąpić" - podkreślił.

Według informacji PAP, konwencja programowa partii, na której zostanie zaprezentowany Nowy Ład, odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl