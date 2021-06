Gowin: cyfryzacja, innowacje to warunki rozwoju w krajach Trójmorza

Znajdująca zastosowanie we wszystkich dziadzinach gospodarki cyfryzacja, innowacje, nowe technologie są warunkiem rozwoju i szansą na nadrobienie zapóźnień w krajach Trójmozra - mówił w środę w Lublinie wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin uczestniczył w II Forum Regionów Trójmorza Samorządowym Kongresie Gospodarczym odbywającym się w Lublinie.

W swoim przemówieniu (w formie on-line) do uczestników kongresu podkreślił, że państwa Inicjatywy Trójmorza dokonały w ostatnich latach trwałego postępu, mają podobne doświadczenia, co może być podstawą do opracowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

"Znajdująca zastosowanie we wszystkich dziedzinach gospodarki cyfryzacja, duży potencjał młodych innowacyjnych firm i znaczący kapitał ludzki, to jest szansa dla naszego regionu na nadrobienie zapóźnień i dołączenie do liderów rozwoju" - mówił Gowin.

Wicepremier podkreślił, że kryzys spowodowany pandemią COVID-19 pokazał, iż to właśnie nauka, wykorzystanie wiedzy i postęp technologiczny "pozwalają poradzić siebie nawet z największymi trudnościami", a obecnie są to główne czynniki rozwoju w świecie wychodzącym z pandemii.

"Dziś trudno sobie wyobrazić, jak radzilibyśmy sobie z pandemią i jak długo trwałby kryzys bez innowacji w medycynie czy powszechnej cyfryzacji - przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej" - mówił Gowin.

Według Gowina istnieje wiele obszarów, w których naukowcy i przedsiębiorcy z państw tworzących Trójmorze mogą podejmować wspólne inicjatywy, jak medycyna, energetyka odnawialna czy transport. "Innowacje coraz częściej tworzone są przez międzynarodowe zespoły łączące ekspertów z różnych dziedzin i posiadające różne doświadczenia" - zaznaczył.

Podkreślił kluczowe znaczenie transformacji cyfrowej w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie m.in. poprzez inwestycje w zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach "białych plam", rozwój e-usług publicznych, rozwój e-kompetencji pracowników administracji publicznej, nauczycieli, uczniów, ich rodziców i dziadków.

Jak zaznaczył transformacja cyfrowa to także cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, która ma m.in. uprościć i ustandaryzować poszczególne etapy tego procesu z wykorzystaniem np. dostępnych baz danych prowadzonych przez różne podmioty. "Od jutra właściwie cały proces inwestycyjno-budowlany będzie w Polsce scyfryzowany, co mówię z wielką dumą i wdzięcznością dla moich współpracowników" - dodał Gowin.

Wśród priorytetów wymienił też "zieloną transformację" związaną z poprawą warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, budową infrastruktury przesyłowej, czy zeroemisyjnym transportem zbiorowym.

Wicepremier wskazał też na turystykę jako sektor ciężko dotknięty kryzysem. Jego zdaniem różnorodność oferty, bogactwo przyrody, lokalne kultury i kuchnie regionów Trójmorza pozwalają na pobudzanie aktywności turystycznej właściwie przez cały rok. "Nasze wspólne działania w tym zakresie mogą przyczynić się do wydłużenia sezonu turystycznego, do aktywizacji społeczności lokalnych i do kształtowania bardziej zrównoważonej turystyki w naszych regionach. Ważną rolę aktywizującą ruch turystyczny może odegrać nowy korytarz komunikacyjny, jakim jest Via Carpatia" - zaznaczył Gowin.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku, drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

