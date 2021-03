Gowin deklaruje, że jest zwolennikiem podniesienia kwoty wolnej od podatku

Wicepremier Jarosław Gowin zadeklarował w środę, że od początku obecności w polityce jest zwolennikiem obniżania podatków, a tym samym podniesienia kwoty wolnej od podatku. Nie przesądził o tym, czy rozwiązanie takie znajdzie się w Nowym Polskim Ładzie.

Wicepremier odniósł się podczas środowej konferencji do pytania o Nowy Polski Ład, w tym kontekście, czy realne jest oskładkowanie wszystkich umów zlecenia, czy umów o dzieło, a także podniesienie kwoty wolej od podatku (media informują, że miałaby ona wzrosnąć do 30 tys. zł). Pytany był także o to, czy jest polityczna zgoda co do kierunku Nowego Polskiego Ładu.

"Wczoraj spotkaliśmy się w gronie liderów koalicji z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem Zbigniewem Ziobro. Poświęciliśmy blisko trzy godziny na szczegółową analizę propozycji, które mają wejść w skład tego bardzo ambitnego programu Nowego Ładu. Ale jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, jeszcze za wcześnie też, żeby przesądzać, czy cały ten program zostanie zaakceptowany przez wszystkie partie obozu Zjednoczonej Prawicy, czy - być może - będą tutaj jakieś wyłączenia" - powiedział minister.

"Jeśli chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku, to bez przesądzania o tym, czy to rozwiązanie się znajdzie w Nowym Ładzie, czy nie, mogę zadeklarować, że od samego początku mojej obecności w polityce, a więc od przeszło piętnastu lat, jestem zdeklarowanym zwolennikiem obniżania podatków, a więc tym samym i podniesienia kwoty wolnej od podatku" - podkreślił.

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

