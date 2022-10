Gowin: Energetyka jądrowa jest jednym z warunków pełnej suwerenności energetycznej Polski

Energetyka jądrowa jest jednym z warunków – obok odnawialnych źródeł energii - pełnej suwerenności energetycznej Polski – powiedział w czwartek w Lublinie lider Porozumienia Jarosław Gowin. Jego zdaniem, budowa elektrowni jądrowej powinna rozpocząć się, jak najszybciej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Lublinie szef Porozumienia wraz z grupą lokalnych działaczy tej partii przedstawił stanowisko swojego ugrupowania wobec aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Gowin odniósł się do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami. "Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby samorządy mogły włączyć się w dystrybucję węgla" - ocenił.

Podkreślił, że ważne jest, aby ten proces przebiegał sprawnie, szybko i tanio. "Propozycja Porozumienia jest następująca, aby właśnie do tej dystrybucji węgla wśród mieszkańców, samorządy mogły wykorzystywać prywatne składy węglowe" - przekazał Gowin, wyrażając nadzieję, że premier i rząd przychylą się do tego rozwiązania. Dodał, że prywatne składy są do tego przygotowane infrastrukturalnie i kadrowo. Jak podkreślił, uchroniłoby to również sam sektor prywatnych składów węglowych, który - jego zdaniem - znajduje się dzisiaj w opłakanym położeniu. "Właściwie składy są - jak wiadomo - puste" - dodał Gowin.

Zaznaczył również, że po roku rząd przyjął jego projekt ustawy o liberalizacji energetyki wiatrowej. "Chodzi o wiatraki na lądzie" - sprecyzował. W tym kontekście przekazał, że "teraz ten projekt utknął w Sejmie" ze względu na to - jego zdaniem - że marszałek Elżbieta Witek nie wyznaczyła terminu jego procedowania. "Dzisiaj widać wyraźnie, że energetyka odnawialna to jest energetyka, która zapewnia niższe ceny, większą suwerenność i podmiotowość energetyczną" - uzupełnił szef Porozumienia.

Gowin został zapytany przez dziennikarzy, czy budowa elektrowni atomowej w Polsce przebiega w odpowiednim tempie, i czy dymisja pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego tego nie opóźni.

Według Gowina, nie wydaje się ona być czynnikiem rozstrzygającym. "Nie zmienia to faktu, że przez siedem lat kluczowe decyzje dotyczące tej niezbędnej - moim zdaniem i Porozumienia - inwestycji, nie zostały podjęte. Decyzje powinny zapaść, jak najszybciej po to, żeby uruchomić proces budowy elektrowni jądrowej" - zaznaczył.

"Uważamy, że energetyka jądrowa to jest - obok odnawialnych źródeł energii - jeden z warunków pełnej suwerenności energetycznej Polski" - ocenił.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl