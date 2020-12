Gowin: fabryka w Tychach wyprodukuje hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo

Nowoczesne, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo już w 2022 zaczną wyjeżdżać z fabryki w Tychach - poinformował we wtorek na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin podkreślił, że inwestycja warta 2 mld euro to "koronny dowód zaufania rynków do Polski".

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie.

Zakład FCA w Tychach, w którego produkcji dominuje wytwarzany od blisko 13 lat Fiat 500, w ub. roku wyprodukował w sumie 263 tys. 176 samochodów, wobec 259 tys. 448 w roku 2018 (3728 aut więcej niż rok wcześniej). Tegoroczna produkcja, w związku z trzymiesięcznym przestojem i spadkiem popytu na samochody w efekcie pandemii Covid-19, ma być - według zapowiedzi spółki - znacząco mniejsza.