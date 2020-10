Gowin: giełdowy debiut Allegro to dobra informacja dla każdego z nas

Giełdowy debiut Allegro to dobra informacja dla każdego z nas; na warszawską giełdę wchodzi internetowy serwis, zatrudniający ponad 2 tys. pracowników i wspierający ponad 4 mln sprzedających - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

W poniedziałek do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje Allegro. Kurs akcji spółki na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 51,2 proc., do 65 zł. To największe IPO w historii GPW.

Minister wyraził oczekiwanie, że w przyszłości Allegro będzie szerzej otwartym, wirtualnym oknem na świat, i umożliwi polskim firmom rozwój ich biznesu za granicą.

"Giełdowy debiut Allegro to jest dobra informacja dla każdego z nas. Na warszawską giełdę wchodzi bowiem internetowy serwis, który zatrudnia ponad 2 tys. pracowników i który wspiera ponad 4 mln sprzedających" - powiedział Gowin, który uczestniczył na GPW w uroczystości podczas debiutu Allegro.

Jak mówił, w ostatnich miesiącach, "w tym czasie, tak trudnym dla gospodarki polskiej, światowej, rola branży e-commerce zdecydowanie wzrosła".

Zaznaczył, że zakupy przez internet to bezpieczna alternatywa w czasach pandemii. "Nic dziwnego, że Allegro wciąż zatrudnia nowych pracowników. Jako minister rozwoju, pracy i technologii, i jako wicepremier tego rządu mam nadzieję, że po wejściu na giełdę będziecie państwo zatrudniać jeszcze więcej osób" - dodał Gowin.

Jak wskazał, Allegro inwestuje także w nowe technologie. "Liczę na to, że po wejściu na giełdę będziecie państwo jeszcze mocniej, jeszcze dynamicznej w ten obszar inwestować" - powiedział.

Zdaniem Gowina rozwój handlu internetowego pozytywnie wpływa na wiele innych branż, jak np. kurierska czy płatności elektronicznych.