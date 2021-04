Gowin: innowacyjność to jest być albo nie być Polski

Innowacyjność to jest być albo nie być poszczególnych krajów, to jest być albo nie być Polski, kraju tak dynamicznie rozwijającego się przez ostatnie 30 lat - powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin podczas konferencji "Wspieramy polskich innowatorów" z udziałem prezes Urzędu Patentowego RP Edyty Demby-Siwek powiedział, że "od dawna wszyscy wiedzieliśmy, że zdolność do skutecznego wprowadzania innowacji na rynek będzie kluczowym wyznacznikiem globalnej konkurencyjności w następnych dziesięcioleciach".

W ocenie wicepremiera "pandemia zmieniła wszystko - to, co do tej pory było truizmem, teraz staje się rzeczywistością".

Według Gowina "wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że innowacyjność to jest być albo nie być gospodarek poszczególnych krajów, to jest być albo nie być Polski - kraju tak dynamicznie rozwijającego się przez ostatnie 30 lat".

Gowin podkreślił, że na całym świecie rośnie popyt na nowoczesne, innowacyjne towary i usługi.

