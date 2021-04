Gowin: jesteśmy zainteresowani kontynuacją eksportu gazu do Ukrainy

Jesteśmy zainteresowani kontynuacją eksportu gazu do Ukrainy - mówił PAP wicepremier Jarosław Gowin przed czwartkową wizytą na Ukrainie. Dodał, że Ukraina jest dla Polski strategicznym partnerem m.in. w dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu ziemnego oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

PAP: Jaki jest cel Pana wizyty na Ukrainie 29 kwietnia?

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin: Spotkam się m.in. z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz z wicepremierem Ołeksijem Reznikowem. Z premierem będę rozmawiał o tym, że Polska zawsze będzie stać po stronie Ukrainy w obronie jej suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic - tak stanowią prawo międzynarodowe i ludzka przyzwoitość. Suwerenna i demokratyczna Ukraina jest elementem kluczowym dla bezpieczeństwa Polski.

Zapewne poruszymy ważne wątki gospodarcze - współpracę handlową, w dziedzinie energetyki, ale także chętnie porozmawiam o możliwości wsparcia przez rząd ukraiński dla rozwijania działalności polskiej mniejszości na Ukrainie.

Z wicepremierem Reznikowem rozmawiać natomiast będziemy o szczegółach współpracy handlowej i inwestycyjnej, a także o sytuacji polskich inwestorów na ukraińskim rynku. Współpraca ta rozwija się na wielu płaszczyznach: naukowej, politycznej i gospodarczej. Znajduje odzwierciedlenie w twardych danych - w trudnym 2020 r. polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 3,4 proc. i osiągnęły wartość ponad 8,9 mld dol. Nie sposób pominąć też współdziałania w walce z pandemią; polski rząd podjął decyzję o dostarczeniu Ukrainie 1,2 mln dawek szczepionek AstraZeneca. Ze względu na cykl produkcyjny dostawy zaplanowano w najbliższych miesiącach.

PAP: A kwestie energetyczne i infrastrukturalne?

J.G: Ukraina jest dla Polski strategicznym partnerem m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu ziemnego, a także transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W tym kontekście cieszy mnie zadeklarowana w 2020 r. chęć włączenia się Ukrainy w realizację celów klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu. Przyspieszenie modernizacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie stwarza dodatkowe możliwości zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami z naszych krajów działającymi w niskoemisyjnych branżach - jak instalacje OZE, termomodernizacja, elektromobilność czy technologie wodorowe.

PAP: Podczas czwartkowej wizyty weźmie pan udział w posiedzeniu Komisja Współpracy Gospodarczej.

J.G: Posiedzenie będzie okazją m.in. do zaprezentowania rozwiązań systemowych i tendencji w gospodarkach naszych krajów. W Polsce cały czas podejmujemy aktywne działania na rzecz stworzenia maksymalnie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. W moim resorcie przygotowujemy m.in. Tarczę Prawną - likwidującą bariery biurokratyczne. Uruchomiliśmy Plan dla Pracy i Rozwoju, w którym oferujemy pomoc dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią, a także dotacje dla tych, którzy stracili pracę i chcą założyć własny biznes.

Ukraina również podejmuje w ostatnim czasie liczne reformy gospodarcze, jednak droga ta bywa wyboista. Polscy eksporterzy nadal napotykają na bariery i utrudnienia ze strony organów celnych. Pojawiają się też problemy związane z ochroną własności intelektualnej, a działania wymiaru sprawiedliwości ciągną się latami.

Podczas mojej wizyty na Ukrainie będziemy również rozmawiać o korzyściach wynikających z zawarcia umowy (gospodarczej - PAP) DCFTA UE-Ukraina, a ze swojej strony sygnalizować konieczność złagodzenia działań protekcjonistycznych. Zdecydowanie liczymy na poprawę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie i zadeklarujemy wsparcie w kontynuacji reform.

PAP: Jakich efektów spodziewa się Pan po tym spotkaniu?

J.G: Chciałbym, aby jednym z efektów posiedzenia Komisji Współpracy Gospodarczej było wsparcie dla konkretnych, wspólnych projektów przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Chociażby w tak ważnej branży energetycznej: polskie spółki Orlen i PGNiG gotowe są tu do wymiany doświadczeń, pogłębienia współpracy i realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Polskie firmy zainteresowane są też m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi i budowlanymi.

PAP: Jak ocenia Pan możliwości współpracy w najbliższym czasie polskich przedsiębiorców z biznesem ukraińskim?

J.G: Potencjał naszej współpracy nie jest do końca wykorzystany. Jesteśmy zainteresowani m.in. kontynuacją eksportu gazu do Ukrainy. Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa systemu przesyłowego w Polsce stworzą dodatkowe możliwości w tym zakresie. Polski operator gazu (OGP Gaz-System) jest gotów do rozmów z ukraińskim operatorem sieci przesyłowych w celu zwiększenia możliwości przesyłu gazu po 2022 r.

PAP: Wizyta przypada w trudnym okresie silnego zaostrzenia stosunków między Ukrainą a Rosją. To zagrożenie, które odczuwa cała nasza część Europy.

J.G: Zdecydowanie potępiamy niedawne prowokacyjne kroki Rosji, które doprowadziły do zerwania zawieszenia broni w Donbasie. Stanowią one poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Niezmiennie potępiamy aneksję Krymu przez Federację Rosyjską i nie uznamy jej za legalną.

Konsekwentnie także na arenie międzynarodowej Polska zabiega o większe wsparcie dla Ukrainy. Podejmujemy rozmowy na forum NATO i Unii Europejskiej. W 2022 r. nasz kraj obejmie przewodnictwo w OBWE, w ramach którego eksponować będziemy rosyjską politykę agresji i podejmiemy inicjatywy na rzecz uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Uważnie przyglądamy się tzw. Platformie Krymskiej, to nowa inicjatywa Ukrainy, której celem ma być konsolidacja wysiłków, zwłaszcza dyplomatycznych, dotyczących kwestii nieuznawania aneksji Krymu oraz łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka na tym terytorium przez Rosję. Polskie zainteresowanie udziałem w tym projekcie wyraził prezydent Andrzej Duda, podpisując w październiku ubiegłego roku wspólną deklarację z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Ważne jest, by strona ukraińska szybko przekazała swoim partnerom, w tym Polsce, szczegóły tej inicjatywy. Moim zdaniem trzeba się też zastanowić, jak uniknąć ryzyka, by rozdzielenie sprawy Donbasu od kwestii Krymu paradoksalnie nie odwróciło oczu świata od rosyjskiej agresji na ten półwysep.

Z Ukrainą mamy spójne stanowisko w wielu kwestiach - takich jak chociażby zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obu krajów czy obaw związanych z projektem Nord Stream.

