Gowin: kryzys wywołany przez pandemię wymusił zmiany w prowadzeniu biznesu

Kryzys wywołany przez pandemię postawił przedsiębiorców w sytuacji, która wymaga zmian w prowadzeniu biznesu, stosowania nowych narzędzi i modeli biznesowych, które często wymagają nowych kompetencji - mówił w środę wicepremier Jarosław Gowin otwierając Forum Przedsiębiorczości z okazji 20-lecia PARP.

Forum Przedsiębiorczości PARP zorganizowano po raz pierwszy, z powodu epidemii odbywa się online. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców jest okazją do podsumowania 20 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jednocześnie przestrzenią do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Inaugurując forum prezes PARP Małgorzata Oleszczuk podkreśliła, że od 20 lat Agencja działa zgodnie z zasadą "MŚP przede wszystkim". "Wiemy, że to bardzo trudny rok, o ile nie najtrudniejszy dla polskich przedsiębiorców w ostatnim dwudziestoleciu. Mamy nadzieję, że spotkania z wieloma przedsiębiorcami, które tchną optymizm w nasze serca, będzie motywacją do nowych, innowacyjnych działań w waszych firmach" - zwróciła się do biorących udział w forum online przedsiębiorców.

Gowin zaznaczył, że wsparcie PARP w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. "PARP posiada szeroki wachlarz działań: wspiera MŚP od pierwszych chwil, oferując dofinansowanie dla startupów, przez intensywny rozwój, wspierając innowacje i działając proeksportowo, aż po rozwój kompetencji w firmach. Polskie firmy mogą skorzystać ze wsparcia ze środków funduszy europejskich, ale nie tylko. PARP prowadzi także działalność w zakresie organizacji targów i misji zagranicznych" - wymieniał minister rozwoju, pracy i technologii.

Przyznał, że kryzys wywołany przez pandemię postawił przedsiębiorców w sytuacji, która wymaga zmian w prowadzeniu biznesu i stosowania nowych modeli biznesowych, często wymagających nowych kompetencji. "Pandemia może zmienić na zawsze branże i rynki, na których funkcjonujecie. Takie wydarzenia mają za zadanie przedstawić nowe możliwości rozwoju, zainspirować dobrymi praktykami firm, które działają z sukcesem" - zwrócił się do uczestników forum.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że PARP wykazał się szybkością działań w nadzwyczajnej sytuacji wywołanej przez pandemię. Podkreśliła, że od 20 lat Agencja wspiera polskich przedsiębiorców na wszystkich etapach rozwoju ich firm, korzystając przy tym ze środków krajowych i europejskich. Poinformowała, że do tej pory w ramach PARP podpisano umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych na kwotę wsparcie prawie 45 mld zł. Podziękowała za dotychczasową współpracę między PARP a ministerstwem.

Podczas forum zaplanowano panele nt. m.in. innowacji, ekspansji na rynki zagraniczne i strategii działań w trudnych sytuacjach.