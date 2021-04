Gowin: najdalej 10 maja ruszymy masowo z akcją szczepień w zakładach pracy

Zakładam, że najdalej 10 maja ruszymy masowo z akcją szczepień we wszystkich zakładach pracy, które spełnią wymogi programu dotyczącego pilotażu szczepień - zapowiedział podczas konferencji dot. szczepień w zakładach pracy wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Zakładam, że najdalej 10 maja ruszymy już z akcją szczepień masowo we wszystkich zakładach, które są w stanie spełnić wymogi tego programu" - powiedział Gowin.

Wicepremier dodał, że w programie pilotażu będzie uczestniczyć 8 firm - 4 prywatne i 4 spółki Skarbu Państwa.

"W naszej ocenie wydaje się dzisiaj, że te wszystkie konieczne (...) wymogi prawne i wymogi sanitarne mogą być określone na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów; nie będzie to wymagało żmudnej drogi w parlamencie, bo wtedy rzeczywiście ten proces byłby znacznie opóźniony - najbliższe posiedzenie Sejmu w połowie maja" - powiedział Gowin.

Jak dodał, pracodawcy i pracownicy mogą być pewni, że "wszystkie rygory prawne i sanitarne będą dopięte na ostatni guzik". "Gwarantuje to bardzo dobra współpraca ze środowiskami przedsiębiorców, a także ze związkami zawodowymi" - zapewnił.

"Nie ma żadnych preferencji co do branży, nie ma żadnych preferencji co do wieku, szczepimy na masową skalę wszystkich chętnych, również dorosłych członków rodzin pracowników i robimy to tak, by akcja przebiegła w maksymalnym możliwym tempie" - dodał.

