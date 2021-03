Gowin o energetyce jądrowej: firmy francuskie wśród tych, z którymi prowadzone są poważne rozmowy

Polska musi szybko podjąć wiążące decyzje dot. rozwoju energetyki jądrowej. Firmy francuskie są wśród tych, z którymi prowadzone są w tej chwili poważne rozmowy - mówił PAP wicepremier Jarosław Gowin. Doświadczenia francuskie są interesujące m.in. w obszarze tzw. małych reaktorów - dodał.

Jak powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin, "Polska musi szybko podjąć wiążące decyzje, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej".

"Firmy francuskie znajdują się wśród tych, z którymi prowadzone są w tej chwili poważne rozmowy" - przyznał. Zastrzegł, że jeszcze za wcześnie, by przesądzać, z kim Polska będzie realizować inwestycje w energetykę jądrową.

Jak powiedział Gowin, "również w obszarze tzw. małych reaktorów jądrowych doświadczenia francuskie są bardzo interesujące". "Francja jest niewątpliwie w Europie potęgą jądrową numer jeden" - podkreślił wicepremier.

W przyjętej przez rząd Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW. Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować tylko nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR.