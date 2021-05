Gowin o Expo w Dubaju: okazja, by pokazać polskie produkty i promować mocniej polską markę

Wystawa Expo 2020 w Dubaju to okazja, żeby przypomnieć światu o atutach polskiej gospodarki, o jej prężności, żeby pokazać polskie produkty i promować jeszcze mocniej polską markę - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Musimy wykorzystywać każdą przestrzeń do ekspansji polskich firm, a okazją do tego są międzynarodowe targi, a szczególnie to, co w tym roku jest najważniejsze, czyli Światowa Wystawa Expo 2020, z oczywistych względów spóźniona o rok, w Dubaju" - powiedział Gowin na briefingu w ramach konferencji Impact'21.

Jak mówił, udział Polski w Dubaju, to okazja dla polskich firm do nawiązania licznych stosunków bilateralnych.

"To jest okazja do zwiększenia obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach arabskich. Zresztą Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najważniejszych naszych partnerów w tamtym regionie" - powiedział.

Gowin poinformował, że pandemia spowolniła obroty gospodarcze i ograniczyła nieco polską obecność w tamtym zakątku świata. "Ale ekspozycja w Dubaju to jest właśnie okazja do tego, żeby przypomnieć całemu światu o atutach polskiej gospodarki, o jej prężności, żeby pokazać polskie produkty, żeby promować jeszcze mocniej polską markę" - wskazywał minister.

Jak dodał, "dzisiaj w całej Europie mówi się o czymś w rodzaju cudu gospodarczego, jaki przeżywamy w naszym kraju". "Jestem przekonany, że ekspozycja w Dubaju utrwali ten pozytywny wizerunek naszej gospodarki" - powiedział Gowin.

