Gowin: od 2022 r. zawarte w Polskim Ładzie rozwiązania dot. m.in. kwoty wolnej od podatku

Wszystko wskazuje na to, że od 2022 r. w życie wejdą zawarte w Polskim Ładzie rozwiązania dotyczące kwoty wolnej od podatku, podniesienia progu podatkowego, składki zdrowotnej - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie był pytany m.in. o konkretne daty wejścia w życie propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Chodzi o kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, czy 7 proc. PKB na zdrowie.

"Wszystko wskazuje na to, że te rozwiązania wejdą od 2022 r., to znaczy, że rok 2021 zakończymy przy obecnych rozwiązaniach podatkowych. Nie sądzę, żeby wprowadzenie tych rozwiązań przesunęło się dalej niż na rok 2022" - powiedział Gowin.

Dopytywany, czy te rozwiązania będą wchodzić równolegle zaznaczył, że w jego ocenie "zdecydowanie tak powinno być". Zastrzegł, że ostateczny głos należy do Rady Ministrów, a potem do parlamentu i na koniec do prezydenta Andrzeja Dudy.

Wicepremier był też pytany o datę wejścia w życie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodzin - 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. "W tegorocznym budżecie nie przewidziane są środki na ten cel. To jest rozwiązanie nowe. W związku z tym - też w mojej ocenie - powinno wejść w życie od 1 stycznia 2022 r." - stwierdził szef MRPiT.

Gowin zapowiedział też podczas konferencji, że wkrótce przedstawi plan nowej polityki przemysłowej, a we wrześniu - nowej polityki eksportowej. "Przemysł i eksport okazały się w czasach kryzysu prawdziwymi lokomotywami rozwojowymi polskiej gospodarki. Uruchomimy cały szereg instrumentów wspierających polski przemysł i wspierających polski eksport" - stwierdził.

Szef MRPiT zwrócił uwagę, na przygotowywane w resorcie zmiany dot. zamówień publicznych. "Czekają nas rekordowe w historii inwestycje (...), zależy nam, by te pieniądze w jak największym stopniu trafiły do polskich firm, czyli firm tutaj się rozwijających, tutaj płacących podatki, pracujących dla rozwoju całej Polski" - powiedział. Dodał, że w zgodzie z prawem unijnym zostanie zaproponowany w prawie zamówień publicznych "instrument wsparcia dla małych i średnich firm".

Odnosząc się do rozwiązań dot. rynku pracy wspomniał o reformie instytucji rynku pracy. Zapewnił, że i powiatowe, i wojewódzkie urzędy pracy pozostaną pod nadzorem samorządów. Wskazał też m.in. na ustawę o pracy zdalnej, której projekt trafi do konsultacji społecznych i międzyresortowych "dosłownie w najbliższych dniach".

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka w ramach nowych rozwiązań z działu budownictwa wymieniła m.in. bon mieszkaniowy. Ma być adresowany do osób, "których dzisiaj nie stać na wzięcie kredytu na mieszkanie, do rodzin z co najmniej trójką dzieci, albo rodzin, w których znajduje się co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością". Zaznaczyła, że bezzwrotna dotacja państwa na zakup mieszkania może wynieść nawet 100 tys. zł dla rodziny z trójką dzieci.

Wskazała też na cyfryzację procedur budowlanych. "1 lipca każdy Polak będzie mógł złożyć elektroniczne pozwolenie na budowę. 5 lipca będzie mógł złożyć zgłoszenie z projektem budowlanym również w wersji elektronicznej" - zaznaczyła.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

