Gowin: Ostrzegałem Kaczyńskiego przed Polskim Ładem i grożącą Polsce drożyzną

Były wicepremier Jarosław Gowin zaapelował w poniedziałek (7 lutego) do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, aby wyciągnął konsekwencje personalne wobec twórców i zawiesił większość przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Dodał też, że ostrzegał przed spodziewanymi skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu i grożącej Polsce "ogromnej drożyźnie".

"Apeluję dziś do Jarosława Kaczyńskiego, aby wyciągnął konsekwencje nie tylko personalne, ale przede wszystkim, żeby wyciągnął konsekwencje programowe i wycofał się z tego pokracznego tworu, jakim jest Polski Ład" - powiedział prezes Porozumienia Jarosław Gowin podczas poniedziałkowej konferencji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dodał, że "jeżeli dzisiaj Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wyciągają konsekwencje personalne wobec swoich podwładnych to powinni zacząć sami od siebie".

Według Gowina, były minister finansów Tadeusz Kościński nie uczestniczył w pracach nad Polskim Ładem. "Uczestniczyli w nich młodzi wiceministrowie i w pierwszej kolejności oni ponoszą odpowiedzialność za tego podatkowego Frankensteina, jakim okazał się Polski Ład" - stwierdził prezes Porozumienia.



Czytaj też: Morawiecki bierze Ministerstwo Finansów. PiS szuka już jednak następcy

Gowin powiedział, że w sierpniu ub.r. został zdymisjonowany, a Porozumienie "wypchnięte" z rządu ze względu na sprzeciw wobec Polskiego Ładu.

"Wszyscy ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę Unii Europejskiej, a miałem z nimi szerokie kontakty, wiedzieli, że w czwartym kwartale roku 2021 skoczą ceny paliw, energii, prądu" - stwierdził Gowin.

Dodał, że przekazywał Morawieckiemu i Kaczyńskiemu informacje o spodziewanych skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu i grożącej Polsce "ogromnej drożyźnie".



"Prawdziwa odpowiedzialność polityczna spoczywa na premierze Mateuszu Morawieckim i premierze Jarosławie Kaczyńskim. Nie mogą zasłaniać się swoją niewiedzą" - zauważył były wicepremier.



Zdaniem Gowina, Polski Ład okazał się "antypolskim chaosem". "Konsekwencje personalne powinny być oczywiście wyciągnięte, ale dużo ważniejsze jest to, żeby wyprowadzić jakieś wnioski z tej lekcji, jaką jest porażka Polskiego Ładu" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Budka: Premier wystawił ministra finansów Jak mówił Gowin, Polskiego Ładu "nie da się naprawić", dlatego należy zawiesić wszystkie przepisy podatkowe, które wprowadził, z wyłączeniem nowej stawki kwoty wolnej od podatku oraz podniesienia drugiego progu podatkowego. "W trakcie roku podatkowego zawsze można zmieniać przepisy na korzyść podatników. Rzeczywiście, nie można nakładać nowych podatków, ale wycofać się z rozwiązać podatkowych Polskiego Ładu w zgodzie z polską konstytucją można" - wyjaśnił Gowin.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.