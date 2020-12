Gowin: pakiet mieszkaniowy będzie impulsem rozwojowym dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia

Pakiet mieszkaniowy ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19 - wskazał wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin o przyjętym przez Sejm w czwartek ustawy wspierającej rozwój mieszkalnictwa.

Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT, to m.in. finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) - obecne TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM - wymieniło w komunikacie ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

"Ponadto powstanie Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - o wartości 1,5 mld zł - jako wsparcie w budowie mieszkań dla gmin na czas epidemii COVID-19, ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe, pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, cyfryzacja procesu budowlanego" - dodano.

Jak podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. "Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa" - wyjaśnił.

Dodał, że to nie koniec prac. "Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku. Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak: lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych - wskazał Gowin.

Wiceminister Anna Kornecka dodała, że pakiet, oprócz rozwiązań wspierających rozwój mieszkalnictwa, obejmuje także zmiany z zakresu Prawa budowlanego, które umożliwią cyfryzację niektórych procedur. W planach mamy kontynuowanie digitalizacji tego obszaru.

"Chcemy, żeby najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku możliwe było złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przez internet, razem ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym z projektem budowlanym. Już dziś projekty budowlane powstają w formie elektronicznej, więc jest to pożądany krok w celu usprawnienia procedur" - zaznaczyła.

Resort podał, że kluczowe rozwiązania społecznej części pakietu mieszkaniowego to m.in. zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym, wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.); wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80 proc. kosztów nowych inwestycji czy wyższe granty na remonty zasobu budynków komunalnych, które ze względu na stan techniczny nie są użytkowane (pustostany); uproszczona procedura ubiegania się o środki.

Wskazano, że pomoc będzie kierowana bezpośrednio do lokatorów. Będą to nowe dopłaty do czynszu wliczane do dodatków mieszkaniowych - wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu).

Dodano, że Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przewiduje dodatkową pulę środków w wysokości 1,5 mld zł dla gmin, które chciałyby wesprzeć budownictwo społeczne, ale ich budżety ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.

Resort wskazał, że po przegłosowaniu przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył prace nad pakietem, a ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa trafi teraz do podpisu prezydenta.