Gowin: po decyzji ws. sankcji na Białoruś przystąpimy do analizy skutków dla polskich firm

Po decyzji Rady Europejskiej ws. sankcji na Białoruś natychmiast przystąpimy do analizy ich skutków dla polskich firm - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Dodał, że firmy, które poniosą starty, będą otoczone "jakąś formą pomocy".

W niedzielę pod pretekstem zagrożenia bombowego Białoruś zmusiła do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna. Doszło wówczas do zatrzymania lecącego w nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który żyje na emigracji. Jeden z autorów prowadzonego na Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, którego działanie władze uznały za ekstremizm, poszukiwany był listem gończym przez białoruskie organy ścigania.

Nałożenie sankcji na Białoruś będzie jednym z tematów rozpoczynającego w się w poniedziałek nadzwyczajnego, dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

Podczas konferencji prasowej Gowin był pytany, czy w związku ze spodziewanym nałożeniem sankcji na Białoruś resort rozwoju przygotowuje pakiet osłonowy dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora rolniczego.

"Czekamy na decyzje dzisiejszego szczytu Rady Europejskiej" - odparł wicepremier. Ocenił, że sankcje są niezbędne i powinny być dotkliwe dla prezydenta Alaksandra Łukaszenki i jego ekipy.

Poinformował, że natychmiast po podjęciu decyzji ws. sankcji przez unijnych liderów ministerstwo rozwoju przystąpi do analizy skutków gospodarczych tych rozwiązań dla polskich firm. "Z całą pewnością firmy, które poniosą starty, będą otoczone jakąś formą pomocy " - stwierdził szef MRPiT.

Działania Białorusi zostały szeroko potępione na arenie międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda ocenił, że są one "kolejnym przykładem naruszania fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego", z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił o "bezprecedensowym akcie państwowego terroryzmu". W związku z sytuacją w trybie natychmiastowym do MSZ wezwany został chargé d'affaires Ambasady Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski.

Według białoruskiej opozycji niedzielne zdarzenie to prowokacja służb specjalnych, która miała na celu doprowadzenie do zatrzymania Ramana Pratasiewicza. Taką opinię wyraziła m.in. przebywająca na emigracji była kandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska.

