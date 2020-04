Gowin podziękował sieciom komórkowym za wsparcie nauczania online

Szef resortu nauki Jarosław Gowin podziękował w środę operatorom sieci komórkowych za szybką odpowiedź na jego apel o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych m.in. dla studentów. Dodał, że zaproponowana specjalna oferta "zapewni równy dostęp do zdalnej nauki".

W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zwrócił się do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów. "Wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online" - podkreślał wówczas.

W środę, w krótkim materiale wideo zamieszczonym na profilu facebookowym resortu nauki, podziękował za odzew na jego apel. "Chciałbym serdecznie podziękować operatorom sieci komórkowych za szybką odpowiedź na mój apel. Specjalna oferta dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców zapewni równy dostęp do zdalnej nauki. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję" - powiedział Jarosław Gowin. We wpisie, który towarzyszy wideo, wskazano sieci: Orange, Plus i T-Mobile. Do podziękowań dołączył się również przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Dominik Leżański.

W filmie wypowiada się także kilkoro studentów. Karolina Iwaniec studiująca skandynawistykę na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Agnieszka Kubacka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 marca podjęło decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni (pierwotnie miało obowiązywać do 25 marca). Minister Jarosław Gowin podkreślił wówczas, że zawieszenie uczelni nie oznacza ich zamknięcia, a zajęcia powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakresie online.