Gowin: pomoc kierujemy do firm w trudnej sytuacji z powodu obostrzeń związanych z pandemią

Decyzje o udzieleniu pomocy powinny być dobrze przemyślane aby wspierać te firmy, które są w gorszej sytuacji z powodu obostrzeń związanych z pandemią - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Każda decyzja musi być bardzo dobrze przemyślana pod kątem tego, żeby pieniądze trafiały do tych firm, które rzeczywiście potrzebują pomocy ze względu na sytuację pandemiczną, a nie ze względu na przykład na błędne strategie rozwojowe" - powiedział Gowin.

"Troszczymy się aby te pieniądze (z tarcz antykryzysowych - PAP) były wykorzystane w sposób jak najbardziej pożyteczny dla polskich firm i pracowników. Ta troska ma drugą stronę. Nie możemy udzielać pomocy w sposób pochopny" - dodał.

Wicepremier zaznaczył, że rząd jest w stałym kontakcie z przedstawicielami wszystkich branż, które sygnalizują problemy.

"Część z tych sygnałów nie znajduje potwierdzenia, raczej są to przykłady wskazujące na indywidualne problemy poszczególnych firm wynikające z sytuacji rynkowej, a nie z obostrzeń epidemicznych, co znajduje potwierdzenie w skali pomocy, która dociera do poszczególnych branż" - stwierdził.

Gowin powiedział, że jeżeli chodzi o poszczególne branże, to w niektórych z nich z pomocy korzysta "grubo" ponad połowa podmiotów, jak ma to miejsce w przypadku gastronomii. Są też takie branże, uwzględnione w tarczy, w ramach których z pomocy korzysta kilka procent firm - zauważył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl