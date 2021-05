Gowin: pracujemy nad rozwiązaniami, aby osoby samozatrudnione nie straciły na wejściu Polskiego Ładu

Pracujemy nad rozwiązaniami dla osób będących na tak zwanym samozatrudnieniu, aby nie straciły one na wejściu rozwiązań podatkowych zaprezentowanych w Polskim Ładzie - poinformował w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

"Mamy już rozwiązania, które gwarantują, że osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę zarabiające poniżej 13 tys. zł nie stracą ani złotówki, natomiast przez cały czas pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi osób na tak zwanym samozatrudnieniu czy szerzej osób prowadzących działalność gospodarczą" - powiedział wicepremier.

Gowin powiedział też, że przedstawił swoje propozycje dotyczące rozwiązań dla osób będących na samozatrudnieniu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

"Porozumienie przedstawiło osiem alternatywnych rozwiązań. W tym tygodniu przedstawię te rozwiązania naszym partnerom społecznym" - dodał.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

