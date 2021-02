Gowin: Przemysł jest siłą polskiej gospodarki

Przemysł jest siłą polskiej gospodarki. Rolą państwa jest wspieranie przedsiębiorczości i najlepszych warunków do rozwoju - przekazał wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ważne są dla mnie prace nad polityką przemysłową - dodał.

"Przemysł jest siłą polskiej gospodarki - po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w styczniu wzrosła o 5,7 proc. r/r. Rolą państwa jest wspieranie przedsiębiorczości i najlepszych warunków do rozwoju. Dlatego tak ważne są dla mnie prace nad polityką przemysłową" - napisał na Twitterze Gowin.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w styczniu 2021 r. wzrosła o 0,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,1 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w styczniu wzrosła rdr o 5,7 proc., a mdm wzrosła o 1,7 proc.

Resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad nową polityką przemysłową Polski, której celem ma być wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa globalnej konkurencyjności. Chodzi o to, by "dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i wysokich standardach jakościowych".