Gowin: przez ostatni rok uratowaliśmy ponad 6,9 mln miejsc pracy

Przez ostatni rok uratowaliśmy ponad 6,9 mln miejsc pracy - poinformował w czwartek na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że wartość przyznanego firmom wsparcia przekroczyła 200 mld zł.

"Przez ostatni rok - wdrażając kolejne odsłony #TarczaAntykrysysowa - uratowaliśmy ponad 6,9 mln miejsc pracy" - czytamy w czwartkowym wpisie na Twitterze szefa MRPiT.

Jak napisał wicepremier Gowin, "przyznaliśmy tysiącom firm wsparcie finansowe o wartości ponad 200 mld. #TarczaFinasowa #TarczaFinasowa2".

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, na walkę z kryzysem polski rząd przeznaczył ponad 312 mld zł.

Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.