Gowin: przygotowaliśmy rozwiązania ułatwiające Polakom dostęp do własnego mieszkania

Przygotowaliśmy rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią Polakom dostęp do własnego mieszkania - powiedział w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Przygotowaliśmy rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią dostęp Polakom do własnego mieszkania. Zmiany te, to jedne z najważniejszych projektów Polskiego Ładu. To co robimy, to nie zapowiedzi, ale fakty. W całym kraju powstają też Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli mieszkania o bardzo dobrym standardzie - na wynajem i z możliwością dojścia do własności - powiedział w środę w Sejmie wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej partii Porozumienie.

Dodał, że takie rozwiązania jak bon mieszkaniowy "mogą ułatwić Polakom dostęp do własnego mieszkania".

"Złożyliśmy do wykazu prac legislacyjnych rządu projekty ustaw dotyczących domu bez formalności i bonu mieszkaniowego i gwarancji na wkład własny. Projekty teraz zostaną przepracowane w rządzie i następnie trafią do polskiego parlamentu, bo zostały umieszczone na liście 10 najważniejszych ustaw, które mają być procedowane w ramach +Polskiego Ładu+" - poinformowała obecna na konferencji wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Jak wyjaśniła, chodzi o projekty, które pozwolą na budowę domu o powierzchni do 70 m kw. bez konieczności występowania o pozwolenia budowlane. Poinformowała także, że od 1 lipca wnioski o pozwolenie na budowę można składać drogą elektroniczną, co oznacza koniec z drukowaniem dokumentów.

Jak podało MRPiT, bon mieszkaniowy ma na celu bezpośrednie wsparcie rodzin w najmie lub nabyciu mieszkania czy domu. Bon mieszkaniowy będzie można zrealizować w wariantach uzależnionych od realizowanego celu mieszkaniowego, wielkości gospodarstwa domowego oraz wystąpienia szczególnych przesłanek uprawniających do wykorzystania wsparcia (np. urodzenie się kolejnego dziecka w rodzinie).

Z informacji MRPiT wynika, że społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób, które nie posiadają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Przeznaczyć go będzie można na partycypację w kosztach budowy mieszkania społecznego czynszowego albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. Z kolei rodzinny bon mieszkaniowy będzie można przeznaczyć na cele objęte bonem społecznym, a ponadto na finansowanie zakupu mieszkania na własność, wniesienia wkładu budowlanego albo kosztów budowy domu jednorodzinnego.

Resort poinformował, że bon o wartości 5 tys. zł będzie przysługiwał osobie fizycznej niebędącej w związku małżeńskim, a także osobie fizycznej razem z małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka wchodzącego w skład tego samego gospodarstwa domowego. Bon będzie powiększany o 15 000 zł przysługujące za każde wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko albo osobę niepełnosprawną oraz o kwotę 45 000 zł, przysługującą w ramach rodzinnego bonu mieszkaniowego prowadzącemu gospodarstwo domowe, który nie zrealizował wcześniej innego rodzinnego bonu mieszkaniowego.

"Rodzina z trójką dzieci uzyska więc 100 000 zł wsparcia przy zakupie mieszkania. Kwota ta będzie podwyższana o 15 000 zł za każde kolejne wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko" - napisano w informacji MRPiT.

Podczas środowej konferencji w Sejmie Jarosław Gowin poinformował ponadto, że złożone zostały projekty ustaw dotyczące rynku pracy.

"Chcę państwa poinformować, że złożyliśmy już wnioski o wpisanie w wykaz prac rządu ustawy reformującej rynek pracy oraz ułatwiającej zatrudnianie cudzoziemców. To jest rozwiązanie bardzo ważne z punktu widzenia wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które nas czekają" - powiedział Gowin.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

