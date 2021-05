Gowin: radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku najważniejszym rozwiązaniem Polskiego Ładu

Najważniejszym rozwiązaniem Polskiego Ładu jest radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku, dzięki czemu 90 proc. Polaków będzie płacić niższe daniny - mówi PAP wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Ułatwienia ws. zakupu mieszkania bez wkładu własnego ruszą od 2022 r. - dodał.

W sobotę podczas konwencji programowej zaprezentowano tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

W dokumencie zapisano m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. Zaproponowano też ulgę w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł.

W rozmowie z PAP szef resortu rozwoju podkreślił, że radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku jest najważniejszym rozwiązaniem Polskiego Ładu. "To oznacza, że 90 proc. Polaków będzie płaciło mniejsze daniny. Temu rozwiązaniu towarzyszy też likwidacja odpisu podatkowego od składki zdrowotnej, co z kolei oznacza wzrost danin dla osób najlepiej zarabiających" - poinformował Gowin.

Dodał, że z inicjatywy Porozumienia do programu wprowadzono podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla osób zarabiających między 6 a 10 tys. zł miesięcznie. "Trzeba też pamiętać o podniesieniu po 12 latach drugiego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. Są to rozwiązania korzystne dla przytłaczającej większości Polaków. Straci na tych rozwiązaniach tylko parę procent najlepiej zarabiających" - powiedział wicepremier.

Jak zauważył, do tej pory system podatkowy w Polsce miał charakter degresywny, natomiast zaproponowane rozwiązania prowadzą do wyrównania poziomu danin.

W ramach Polskiego Ładu przewidziano też program "Mieszkanie bez wkładu własnego", czyli pokrycia przez budżet państwa wkładu własnego przy zakupie mieszkania. Podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu Gowin zapowiedział też bon mieszkaniowy, który ma być nową formą pomocy dla wszystkich Polaków - zarówno dla rodzin, jak i singli.

Pytany, od kiedy będzie można korzystać z bonów mieszkaniowych i programu "Mieszkanie bez wkładu własnego", Gowin przekazał, że ustawa o bonie mieszkaniowym jest gotowa i zostanie uruchomiona od początku 2022 r. Podobnie z pokryciem przez budżet państwa wkładu własnego.

Polski Ład zakłada również, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Na pytanie PAP, czy nie będzie to kolidować z zapowiadaną reformą planowania przestrzennego, Gowin odparł, że domy na podstawie zgłoszenia będą mogły powstawać tylko tam, gdzie istnieją miejscowe plany zabudowy, a więc w zgodzie z zasadami planowania przestrzennego.

"Chcielibyśmy nową ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym uchwalić jeszcze w tym roku. Jej założenia są już w ministerstwie gotowe. Zdajemy sobie sprawę, że polski biznes, obywatele, samorządy od 20 lat oczekują reformy. Jest to ustawa, która będzie musiała godzić różne interesy. Zrobimy wszystko, by została przyjęta jeszcze w tym roku" - zadeklarował wicepremier.

