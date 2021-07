Gowin: relacje gospodarcze polsko-włoskie znowu zaczęły się szybko rozwijać

Relacje gospodarcze polsko-włoskie ucierpiały przez pandemię, ale od początku roku znów zaczęły się szybko rozwijać - mówił PAP wicepremier Jarosław Gowin, który rozpoczyna w środę wizytę we Włoszech. Dodał, że chce tam rozmawiać m.in. o polityce klimatycznej UE, likwidacji barier biznesowych.

Jak zaznaczył wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, rozpoczynająca się w środę dwudniowa wizyta we Włoszech "ma dwa wątki: gospodarczy i dotyczący przyszłości UE". Gowin spotka się m.in. z włoskimi ministrami: rozwoju gospodarczego Włoch Giancarlo Giorgettim i spraw zagranicznych Luigim Di Maio, a także z przedsiębiorcami.

W rozmowie z PAP wskazał, że relacje gospodarcze polsko-włoskie mocno ucierpiały z powodu pandemii - Włochy należą do krajów, które najdotkliwiej przez nią przeszły. "Jednak od początku obecnego roku współpraca gospodarcza ponownie zaczęła się szybko rozwijać; w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. polski eksport do Włoch wzrósł o 43 proc., a import z Włoch o 25 proc." - zaznaczył Gowin.

Przypomniał, że Włochy sytuują się na piątym miejscu wśród partnerów eksportowych Polski, a na trzecim, jeśli chodzi o import.

"Najważniejszym celem mojej wizyty jest zintensyfikowanie współpracy gospodarczej. Dlatego cały pierwszy dzień poświęcę na spotkanie z przedsiębiorcami włoskimi zainteresowanymi inwestycjami w Polsce, ale także polskimi prowadzącymi działalność na terenie Włoch" - zapowiedział minister.

Zaznaczył, że tym zagadnieniom będzie poświęcona jego rozmowa z ministrem rozwoju gospodarczego Włoch Giancarlo Giorgettim.

Szef MRPiT chce też poruszyć kwestie polityki klimatycznej UE, która ma znaczny wpływ na polską gospodarkę. "Chodzi mi zwłaszcza o CBAM (tzw. podatek od śladu węglowego - PAP)" - powiedział. Jak zaznaczył, Polska popiera ochronę europejskiego rynku przed produktami szkodliwymi z punktu widzenia emisji CO2. "Uważamy jednak, że mechanizm ten powinien uzupełniać, a nie zastępować istniejące instrumenty, takie jak bezpłatny przydział uprawnień do emisji dla producentów unijnych" - zaznaczył Gowin.

Gowin chce też przedstawić listę barier, na jakie napotykają polscy przedsiębiorcy we Włoszech. "Zaproponuję ministrowi Giorgettiemu powołanie polsko-włoskiej grupy roboczej ds. likwidacji barier" - wskazał. "Z panem ministrem omówimy też możliwość zintensyfikowania współpracy w przemyśle kosmicznym" - zapowiedział Gowin.

W jego ocenie efektem wizyty będzie zacieśnienie współpracy między naszymi krajami nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale i farmaceutycznym. "Chcemy, żeby region państw Grupy Wyszehradzkiej specjalizował się w przemyśle farmaceutycznym oraz przemyśle wyrobów medycznych. Widzimy tutaj możliwość współpracy z przemysłem włoskim" - powiedział minister.

Odnosząc się do pozagospodarczych aspektów wizyty we Włoszech, wicepremier zwrócił uwagę, że w ciągu ostatniej dekady współpraca polityczna między Polską a Włochami osłabiła się - od wielu lat nie odbywają się np. spotkania międzyrządowe i "warto do tej praktyki wrócić, zwłaszcza wobec bardzo ożywionej w tej chwili w Europie dyskusji na temat przyszłości UE".

O tych sprawach Gowin chce rozmawiać z przewodniczącą Senatu - osobą numer dwa w państwie - Marią Elisabettą Alberti Casellati oraz ministrem spraw zagranicznych Luigim Di Maio. "Chcę przedstawić włoskim partnerom polskie stanowisko w sprawie autonomii strategicznej Europy. Nasz rząd zdecydowanie popiera koncepcję uniezależnienia się gospodarki europejskiej od długich łańcuchów dostaw czy od surowców strategicznych dostarczanych spoza UE. Autonomia nie może być jednak pretekstem dla protekcjonizmu wewnętrznego na Jednolitym Rynku UE" - stwierdził Gowin.

