Gowin: Rozmawiamy o Sojuszu na rzecz Baterii

Rozmawiamy z Komisją Europejską o Sojuszu na rzecz Baterii - powiedział w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że rozwój i produkcja baterii powinny być naszymi celami strategicznymi, jeśli chcemy przejść na czystą energię w Europie.

"Wczoraj Paryż, dzisiaj wideokonferencja z KE. Rozmawiamy o Sojuszu na rzecz Baterii #EBA" - czytamy w piątkowym wpisie na Twitterze wicepremiera Jarosława Gowina.

Szef MRPiT wskazał, że jeśli chcemy przejść na czystą energię w Europie, "rozwój i produkcja baterii powinny być naszymi celami strategicznymi". "Cieszę się, że Polska jest ważnym i aktywnym członkiem #EuropeanBatteryAlliance" - zaznaczył.

European Battery Alliance (EBA) to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest połączenie wysiłków krajów UE na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii. Jest ona objęta mechanizmem IPCEI (Important Projects of Common European Interest), co umożliwia zawieszenie w przypadku inicjatywy bateryjnej ograniczeń dotyczących pomocy publicznej. Chodzi o to, by w dobie transformacji gospodarki w stronę elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, Europa nie była zależna od "kilku silnych dostawców baterii z Azji".

Liderami inicjatywy bateryjnej są Niemcy i Francja, do których dołączyły inne państwa UE, oprócz Polski, m.in. Włochy, Belgia, Austria. Inicjatywa bateryjna ma być jednym z narzędzi europejskiej polityki przemysłowej - budowania europejskich championów w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych.

