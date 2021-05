Gowin: rozwój mieszkalnictwa ważnym komponentem Polskiego Ładu

Ważnym komponentem Polskiego Ładu jest to, co zaproponowało Porozumienie. To m.in. program dotyczący rozwoju mieszkalnictwa – powiedział w czwartek w Przemyślu (Podkarpackie) wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Na konferencji zorganizowanej przed przemyskim Ratuszem lider Porozumienie przekonywał, że w zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie ważnym elementem jest to, co zaproponowało jego ugrupowanie.

"To między innymi program dotyczący rozwoju mieszkalnictwa. Ten program jest sukcesywnie rozwijamy od wielu miesięcy. Chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj brak mieszkań jest jednym z podstawowych problemów społecznych. Blisko połowa ludzi w wieku 25-34 lata ciągle zamieszkuje z rodzicami, co w oczywisty sposób nie wpływa korzystnie na rozwój ich rodzin, na skalę dzietności" - podkreślił szef MRPiT.

Wicepremier zaznaczył, że sytuację pogarszają również ciągle rosnące ceny mieszkań, mimo że w ub. r. oddano największą od ponad 40 lat ich liczbę - ponad 221 tys. "Mieszkań ciągle brakuje. Przede wszystkim brakuje mieszkań o dobrym standardzie, ale umiarkowanym czynszu" - mówił Gowin.

Przypomniał, że w Przemyślu niedawno ogłosił powstanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Program ten, jak zaznaczył Gowin, jest flagową inicjatywą Porozumienia.

"Program adresowany jest do rodzin, które stać na płacenie umiarkowanego czynszu, ale nie stać na kupno własnego mieszkania, nie stać na kredyt" - powiedział.

Zdaniem wicepremiera jednym z najważniejszych założeń programu jest współpraca z samorządami.

"Polska rozwija się najlepiej tam, gdzie są mądrzy samorządowcy, ludzie tacy jak Wojciech Bakun (prezydent Przemyśla - PAP) i tam, gdzie administracja rządowa w skuteczny sposób współpracuje z samorządami. Jestem przekonany, że w ślad za powodzeniem programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z sukcesem realizowane będą kolejne programy, przede wszystkim program bonu mieszkaniowego" - podkreślił Jarosław Gowin.

