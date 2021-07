Gowin: są nowe propozycje dot. ulgi dla klasy średniej, będziemy nad nimi debatować

Jeśli chodzi o ulgę dla klasy średniej, są nowe propozycje na stole, Porozumienie co do kierunku ocenia je pozytywnie. Czy one idą dostatecznie daleko, będziemy nad tym debatować - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin w radiu TOK FM pytany był o nowe propozycje, jakie Porozumienie miało otrzymać od premiera Mateusza Morawieckiego w kwestiach ulgi dla klasy średniej oraz subwencji dla samorządów zapisanych w Polskim Ładzie.

"Pojawiły się nowe propozycje, one są interesujące dla Porozumienia, bo idą w stronę, którą wskazywaliśmy - osłabienia wzrostu podatków dla części przedsiębiorców oraz osłabienia czy zmniejszenia strat finansowych dla samorządów, wynikających z popieranego przez nas rozwiązania, jakim jest podniesienie kwoty wolnej od podatku" - powiedział wicepremier. Jak zaznaczył, ostateczną decyzję w kwestii propozycji premiera jego partia podejmie, kiedy będzie mogła się zapoznać z gotowymi projektami ustaw.

"Dla mnie jest oczywiste, że w czasach pandemii musimy bardzo dbać o polskie firmy, przede wszystkim małe i średnie. Po drugie, dużych firm nowe rozwiązania podatkowe praktycznie nie dotyczą, mogą być wyzwaniem dla małych i średnich, i to w ich interesie Porozumienie zajmie ostateczne stanowisko" - sprecyzował Gowin.

Odpowiadając na pytanie dotyczące nowych propozycji w kwestii ulgi dla klasy średniej, Gowin wskazał, że obecnie Ministerstwo Finansów proponuje modyfikację wersji pierwotnie zawartej w Polskim Ładzie. "Początkowo była mowa o kwocie 13 tys. brutto (do której nie rosłyby obciążenia podatkami i daninami publicznymi - PAP), teraz propozycja Ministerstwa Finansów jest nieco zmodyfikowana - to by dotyczyło osób zarabiających do 11 tys. zł" - powiedział Gowin.

Jak wskazał, osobną kwestią pozostają osoby na samozatrudnieniu, "warto odróżnić tych, co realnie prowadzą działalność gospodarczą od tych, co dobrowolnie przeszli na samozatrudnienie, żeby płacić niższe składki" - powiedział wicepremier.

Gowin podkreślił że "jeśli chodzi o ulgę dla klasy średniej, są nowe propozycje na stole, Porozumienie co do kierunku ocenia je pozytywnie. Czy one idą dostatecznie daleko, będziemy nad tym debatować" - powiedział.

"Od samego początku powtarzam, że Porozumienie jest ambasadorem klasy średniej, dlatego że klasa średnia - nie tylko przedsiębiorcy, ale też naukowcy, przedstawiciele wolnych zawodów, inżynierowie - to ta najbardziej kreatywna część społeczeństwa, a rozwój Polski najbardziej zależy od tej grupy" - ocenił Gowin.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

