Gowin: szczepienia to warunek, żeby gospodarka mogła funkcjonować bez ograniczeń sanitarnych

Szczepienia to warunek, aby uniknąć śmierci i uszczerbków zdrowotnych dla tysięcy, a może nawet dziesiątków tysięcy Polaków. To jest również warunek, żeby gospodarka mogła funkcjonować bez ograniczeń sanitarnych - powiedział w środę podczas konferencji dot. szczepień w zakładach pracy wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"W tej chwili Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, która pozwoli już wkrótce na to, aby szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę" - powiedział Gowin.

Jego zdaniem program szczepień "to jest wielki test solidarności społecznej, jednocześnie wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne". Dlatego rząd zaprosił do współpracy przy szczepieniach samorządy, i - jak powiedział Gowin - współpraca ta układa się bardzo dobrze. "Teraz zwracamy się z apelem o współpracę do drugiego kluczowego środowiska - do przedsiębiorców" - poinformował wicepremier.

