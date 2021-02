Gowin: w II kwartale konto przedsiębiorcy na portalu Biznes.gov.pl

Połączenie w II kwartale br. portali Biznes.gov.pl i CEIDG i utworzenie tzw. konta przedsiębiorcy zapowiedział w środę na konferencji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. W jednym miejscu będzie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe - dodał.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej wicepremier, szef MRPiT, "w jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł załatwić on-line wszystkie spraw urzędowe i jedyne czego będzie potrzebował to jest aktywny profil zaufany". Resort ma dostarczyć narzędzia informatyczne i zapewnić "wsparcie konsultantów w infolinii".

Jak przypominał minister Gowin, MRPiT prowadzi dwa portale dla przedsiębiorców - CEIDG oraz Biznes.gov.pl. "W II kwartale chcemy zintegrować Biznes.gov.pl i CEIDG i utworzyć jedno tzw. konto przedsiębiorcy" - powiedział.

Wskazał, że liczba wniosków dotyczących przede wszystkim wznowienia albo rejestracji nowej działalności, składanych on-line na CEIDG, podwoiła się. "O ile w roku 2019 takich wniosków złożono 64 tys., to w 2020 r. złożono prawie 110 tys." - mówił.

Dodał, że na portalu Bizne.gov.pl przedsiębiorcy składają głównie wnioski dotyczące usług podatkowych, uzyskania zaświadczeń z ZUS, urzędów skarbowych, czy wnioski dot. specjalistycznych spraw związanych z konkretnymi branżami. "Tutaj wobec 2019 r. w ubiegłym roku nastąpił wzrost o 300 proc." - zaznaczył szef MRPiT.

"Żeby przedsiębiorcom sytuację ułatwić, oszczędzić każdą ich godzinę, podjęliśmy się integracji obu portali" - podkreślił Gowin. "Chcemy zintegrować portale Biznes.gov.pl i CEIDG i utworzyć jedno tzw. konto przedsiębiorcy, które będzie umieszczone na Biznes.gov.pl" - dodał.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka przypomniała, że "na razie osobno, ale w przyszłości w ramach domeny Biznes.gov.pl" działa tzw. konto inwestora. "W tym momencie funkcjonuje na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, czyli jest obsługiwane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to tam wprowadzamy cyfryzację procesów budowlanych" - mówiła. Chodzi, jak tłumaczyła, o likwidowanie barier biurokratycznych, o to, by przedsiębiorcy nie wypełniali wciąż tych samych formularzy, tylko mogli je "modyfikować pod kontem danej inwestycji".

Obecny na konferencji dyrektor departamentu gospodarki cyfrowej w MRPiT Dominik Wójcik wyjaśnił, że nowy serwis Biznes.gov.pl po zakończeniu II kwartału zastąpi obecny CEIDG. "To oznacza że wszystkie wnioski papierowe we wszystkich urzędach, wnioski on-line będą nowe, a urzędnicy będą obsługiwać w urzędach przedsiębiorców w nowej aplikacji" - wskazał. Podkreślił, że usługa, która była dostępna przez ostatnie 10 lat, zostanie przeniesiona do nowego serwisu.

Inne rozwiązania w harmonogramie na 2021 r. to - jak mówił Wójcik - wyszukiwarka firm, eDorczęczenia dla przedsiębiorców, Pulpit przedsiębiorcy, który ma pozwolić przedsiębiorcy "jeszcze łatwiej zarządzać" cyfrową tożsamością.

"Chcielibyśmy, aby Biznes.gov.pl to był hub informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców" - podkreślił Wójcik.