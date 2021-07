Gowin: we wrześniu prezentacja polityki eksportowej Polski

We wrześniu tego roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprezentuje finalną wersję polityki eksportowej Polski, zawierającej instrumenty wsparcia ekspansji branż i firm, mających potencjał eksportowy – zapowiedział w Katowicach szef tego resortu, wicepremier Jarosław Gowin.

W poniedziałek w Katowicach rozpoczęły się prekonsultacje polityki eksportowej, z udziałem naukowców, przedsiębiorców i ekspertów. Finalny dokument, będący również efektem rozpoczętej w ramach konsultacji dyskusji z zainteresowanymi środowiskami, ma być przedstawiony podczas wrześniowego forum ekonomicznego w Karpaczu.

"Zaprezentuję gotowy dokument, który będzie zawierał cały szereg instrumentów, przy pomocy których polski rząd chce wspierać te polskie branże i te konkretne polskie firmy, które mają największy potencjał do rozwijania eksportu" - zapowiedział wicepremier Gowin.

"We wrześniu chcielibyśmy zaprezentować przedyskutowany dokument i rozpocząć jego wdrażanie jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest możliwe od końca tego roku" - dodał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek, wskazując, iż prowadzone obecnie konsultacje służą temu, by istniejące i nowe instrumenty wspierania eksportu "przerobić w zwartą, bardzo efektywną publiczną politykę eksportową, skorelowaną z polityką przemysłową".

"Na pewno będziemy chcieli postawić na rozwój dyplomacji ekonomicznej; na pewno będziemy chcieli wykorzystać w promocji polskiego eksportu nowoczesne instrumenty internetowe, a także specjalną platformę, która będzie zbudowana i zarządzana przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji do kojarzenia eksporterów - po to, żeby nasze firmy (…) włączyły się efektywnie w międzynarodowe łańcuchy wartości - po pierwsze gospodarki cyfrowej, po drugie Europejskiego Zielonego Ładu" - tłumaczył Tomanek.

Wyjaśnił, iż na system wsparcia eksportu składa się dzisiaj ponad sto instrumentów, rozproszonych po różnych instytucjach. "Idea polityki eksportowej (…) jest taka, żeby zintegrować te instrumenty, dokonać ich przeglądu, być może dodać nowe, a usunąć te, które są nieefektywne" - mówił.

Jak ocenił wicepremier Gowin, w czasach pandemii COVID-19 przemysł i eksport okazały się najsilniejszymi punktami polskiej gospodarki.

"To dzięki nim w ubiegłym roku mieliśmy spadek PKB zaledwie o 2,7 proc., natomiast w tym roku nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie - niedawno Komisja Europejska podniosła prognozę rozwoju PKB w roku 2021 na 4,8 proc., a w przyszłym roku, zdaniem KE, polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie ponad 5-procentowym" - przypomniał Gowin.

"Chcemy ten rozwój gospodarki jeszcze przyspieszać - zwłaszcza jeżeli chodzi o nowoczesne produkty przemysłowe, które mogą podbijać nie tylko polskie i europejskie, ale także światowe rynki" - dodał.

W opinii wiceministra Tomanka, w kolejnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu polskiego eksportu. Jak ocenił, obecnie pod tym względem poprawia się pozycja polskiego przemysłu motoryzacyjnego, widać również większą aktywność eksportową przemysłu spożywczego.

"Natomiast obserwując to, co się dzieje w ogóle w przemyśle, jak zmienia się produkcja przemysłowa i produkcja budowlana, wydaje mi się, że możemy być spokojni o to, że w kolejnych kwartałach eksport będzie wzrastał" - ocenił wiceminister Tomanek.

"My po prostu nie mamy aż takich dużych pokładów popytu wewnętrznego, żeby ten eksport nie wychodził poza to, co w tej chwili jest. Będziemy oczywiście podejmować działania, żeby uruchomić eksport na nowe rynki" - dodał.

Jednym z elementów konsultowanej obecnie strategii eksportowej jest dywersyfikacja aktywności w tym zakresie. "W tej chwili koncentrujemy się na eksporcie do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Pora bardziej intensywnie eksportować na rynki pozaunijne - choćby po to, żeby nasz eksport był bezpieczniejszy" - wyjaśnił Tomanek.

Przypomniał, że Śląsk jest największym eksporterem wśród polskich regionów, ma też bardzo wysoki dodatni bilans handlowy w wymianie międzynarodowej.

Podczas poniedziałkowej wizyty na Śląsku wicepremier Gowin, oprócz uczestnictwa w konsultacjach strategii eksportowej, spotkał się także z samorządowcami, przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim.

"Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wykorzystać potencjał naukowy Śląska do przyspieszenia rozwoju i transformacji gospodarczej tego regionu; regionu, który ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zwłaszcza polskiego przemysłu" - relacjonował Jarosław Gowin, wskazując przy tym, że jego spotkania na Śląsku poświęcone są także wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych unijnych funduszy oraz rozwiązaniom zawartym w programie Polski Ład.

