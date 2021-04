Gowin: Wiele rozwiązań, które znajdą się w KPO, jest kluczowa dla rozwoju samorządów

Wiele rozwiązań, które znajdą się w Krajowym Planie Odbudowy, jest kluczowa dla rozwoju samorządów - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin podczas rozmowy online z przedstawicielami samorządów z całego kraju.

"Wiele rozwiązań, które znajdą się w Krajowym Planie Odbudowy, jest kluczowa dla rozwoju samorządów. Już dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób powinniśmy je wdrażać w obszarach, za które odpowiada nasz resort" - powiedział cytowany w informacji resortu rozwoju, pracy i technologii wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że projekt KPO był w ostatnich tygodniach konsultowany ze środowiskami biznesowymi i akademickimi. "Wiele rozwiązań, jakie są tam zawarte, spełnia też oczekiwania samorządów. Już niedługo wejdziemy w decydującą fazę negocjacji z Komisją Europejską" - wskazał Gowin.

Napisano, że podczas dyskusji online, w której oprócz samorządowców, uczestniczyli również wiceszefowie MRPiT Anna Kornecka i Robert Tomanek oraz dyrektorzy Ewa Flaszyńska, Aneta Piątkowska i Marlena Tryka, poruszono szereg tematów niezwykle istotnych z punktu widzenia dalszego rozwoju samorządów w Polsce. Rozmawiano między innymi o przygotowaniu terenów inwestycyjnych, ograniczeniu wpływu na środowisko wielkoobszarowych terenów zdegradowanych czy rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych.

Wskazano, że wiceminister Robert Tomanek nadzorujący w resorcie prace nad krajowym Planem Odbudowy podkreślił, że ,,(…) jesteśmy też w stałym kontakcie z Komisją Europejską, bo obecnie nadzorujemy tzw. Semestr Europejski i zalecenia dotyczące reform sformułowanych w latach 2019-2020, które muszą zostać ujęte w KPO. Koordynujemy też cały komponent A, czyli m.in. kwestię rozwoju Narodowego Systemu Innowacji, umacniania i stymulowania potencjału innowacyjnego w obszarach kluczowych dla polskiej gospodarki tj. Przemysł 4.0 i GOZ czy też projekty dotyczące rozbudowy kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi oraz technologii kosmicznych".

Z kolei minister Anna Kornecka odpowiadająca w ministerstwie za tematykę budownictwa i mieszkalnictwa odpowiadała na pytania samorządowców dotyczące między innymi reformy zagospodarowania przestrzennego.

"Projekt, który będzie mógł liczyć na unijne wsparcie, to implementacja reformy zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy etap, jakim była nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mamy już za sobą. Drugi dotyczy prac nad ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i - realizowane w ramach KPO - wdrożenie tej reformy polegającej na finansowaniu działań zmierzających do sporządzenia przez samorządy planów ogólnych w latach 2023-2026" - tłumaczyła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Jak wyjaśniała wicedyrektor departamentu innowacji i polityki przemysłowej Marlena Tryka, ok. 700 mln zł, rząd zamierza przeznaczyć na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych w sektorze MŚP, wspierających rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). +Dzięki temu firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie na szerokorozumiane "zazielenianie" swojej działalności, w tym przede wszystkim na właściwe gospodarowanie surowcami i ich odzysk. Chcemy także stworzyć odpowiednie ramy wsparcia dla współpracy nauki i biznesu, aby technologie uzdatniania odpadów i wykorzystywania ich jako surowców wtórnych, opracowywane przez polskich naukowców, były następnie skutecznie wdrażane w przedsiębiorstwach. Oprócz tego planujemy sfinansować niektóre działania, które już w 2019 roku zostały zapisane w tzw. mapie GOZ - mówiła wicedyrektor.

Jak wskazano w informacji, istotnym wątkiem, jaki omawiano były inwestycje wspierające reformę rynku pracy w Polsce. KPO przewiduje środki w kwocie 44 mln euro na wsparcie pracy zdalnej. Projekt zakłada m.in. zakup licencji na narzędzia informatyczne umożliwiające zdalną komunikację i pracę wśród pracowników firmy oraz w komunikacji z klientami, zakup szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie zadań realizowanych w formule zdalnej oraz przygotowanie nowelizacji Kodeksu Pracy w tym zakresie.

Kolejne 52 mln euro zostanie przeznaczone na reformę instytucji rynku pracy. Napisano, że już trwają intensywne prace dotyczące trzech ustaw: o wspieraniu zatrudnienia, zatrudnieniu cudzoziemców i ustawy o zawieraniu i rozliczaniu przez pracodawców umów drogą elektroniczną. Dwa pierwsze akty prawne - jak czytamy - zastąpią obowiązującą od 17 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. "Dzięki temu chcielibyśmy wzmocnić instytucje rynku pracy, a także wyposażyć wojewódzkie urzędy pracy w narzędzia, które ułatwiłyby im współpracę ze środowiskiem biznesowym oraz wzmocniłyby efektywność kształcenia ustawicznego, na czym zależy też Komisji Europejskiej. Natomiast powiatowe urzędy pracy chcielibyśmy docelowo przekształcić w centra wspierania zatrudnienia oraz dopasować do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Bardzo zależy nam również na pozyskaniu środków z KPO na technologiczne wzmocnienie Służb Zatrudnienia oraz cyfrową modernizację i rozbudowę instytucji rynku pracy" - powiedziała dyrektor departamentu rynku pacy Ewa Flaszyńska.

Zaznaczono, że podczas spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poruszono też sprawę inwestycji w sieci o dużej przepustowości, w tym eliminacji tzw. białych plam w dostępie do internetu i ograniczenie wykluczenia cyfrowego.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Ma on - jak wskazano - odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.

Dodano, że KPO należy postrzegać jako jedno z wielu dostępnych narzędzi w procesie modernizacji gospodarki. W sposób naturalny wielkoskalowe inwestycje przełożą się bowiem na wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorców, poddostawców, etc. Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację.

Jak czytamy, podczas konsultacji KPO, które rozpoczęły się 1 marca i potrwają do 2 kwietnia poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: reforma planowania przestrzennego, wsparcie społeczności energetycznych OZE oraz sektorów najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii, wzrost bezpieczeństwa lekowego, turystyka, reformy rynku pracy.

