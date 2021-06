Gowin: Wychodzenie z pandemii szansą dla polskiej gospodarki

Wychodzenie z pandemii postrzegam jako szansę, którą polska gospodarka musi wykorzystać - powiedział na środowej konferencji prasowej wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Polski przemysł jest w dobrym punkcie wyjścia do działań, które zbudują jego konkurencyjność - dodał.

Jak powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii podczas konferencji poświęconej prezentacji programu nowa Polityka Przemysłowa Polski, przedsiębiorstwa przemysłowe dobrze poradziły sobie w trakcie kryzysu pandemicznego. "Szybko wróciliśmy do wartości produkcji z poprzednich lat. W tym trudnym okresie polski przemysł pokazał, że jest odporny i posiada duże zdolności adaptacyjne" - wskazał Gowin.

Zaznaczył, że udział przemysłu w PKB jest stały od kilku lat, co przy dynamicznym rozwoju polskiej gospodarki jest dużym osiągnięciem.

"Wychodzenie z pandemii postrzegam jako szansę, którą polska gospodarka musi wykorzystać. A pozycja startowa Polski jest bardzo dobra" - ocenił szef MRPiT. Dodał, że dzisiaj "nasz silny przemysł jest na ustach wszystkich szefów państw i rządów UE".

Według Gowina to dobry punkt wyjścia do działań, które mają długofalowo zbudować siłę i konkurencyjność polskiego przemysłu. "Przekuliśmy postulaty i propozycje zgłaszane przez przemysł na pakiet instrumentów wsparcia. Jedne z nich mają charakter horyzontalny i dotyczą przekrojowo całego przemysłu, inne to elastyczne narzędzia wsparcia dostosowywane do poszczególnych branż" - wskazał minister odnosząc się do nowej Polityki Przemysłowej Polski.

Według MRPiT Polityka Przemysłowa Polski definiuje pięć osi rozwoju przemysłu w świecie postcovidowym. Są to cyfryzacja; Zielony Ład; bezpieczeństwo; lokalizacja; społeczeństwo wysokich kompetencji. "Wokół nich zaprojektowaliśmy program wsparcia przemysłu" - powiedział Gowin.

