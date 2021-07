Gowin: zależy nam na wzmocnieniu relacji gospodarczych z USA

Zależy nam nie tylko na rozwiązaniu bieżących problemów, ale też na wzmocnieniu wzajemnych relacji gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi - wskazał wicepremier Jarosław Gowin odnosząc się środowej rozmowy z amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo.

Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo rozwoju pracy i technologii, głównymi tematami środowej rozmowy telefonicznej wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo były inwestycje amerykańskie w Polsce oraz przygotowanie "pozytywnej agendy na przyszłość", w tym kwestia reaktywacji formatu Dialogu Gospodarczego i Handlowego.

"Zależy nam nie tylko na rozwiązaniu bieżących problemów, ale także na wzmocnieniu i zintensyfikowaniu wzajemnych relacji gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi" - wskazał, cytowany w komunikacie Gowin. Dodał, że w tym kontekście sugeruje reaktywację formatu Dialogu Gospodarczego i Handlowego ustanowionego deklaracją prezydentów Polski i USA w 2002 r.

Resort przyznał, że w ostatnich latach format ten "nie był szczególnie wykorzystywany". "Ostatnio pojawiło się jednak wiele nowych tematów z dziedziny przemysłu, cyfryzacji czy też energetyki, które za jego pośrednictwem strona polska i amerykańska mogłyby wspólnie omówić" - czytamy.

Jak stwierdził minister Gowin, z punktu widzenia kierowanego przez niego resortu kluczowe byłoby też poszerzenie bilateralnej agendy o kwestie innowacji oraz badań i rozwoju. "Polskie instytucje wsparcia innowacji takie jak Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utrzymują kontakty z uczelniami amerykańskimi w takich obszarach, jak elektromobilność, biofarmaceutyka, kosmos, lotnictwo czy też inżynieria materiałowa" - stwierdził. Wyraził chęć nawiązania analogicznych relacji z podmiotami nadzorowanymi przez departament handlu oraz pozostałe departamenty. "Ściślejsza współpraca gospodarcza stanowi gwarancję jeszcze bliższych kontaktów między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które wykraczają poza kwestie zobowiązań sojuszniczych - podkreślił wicepremier Gowin.

Podczas rozmowy z sekretarz handlu Giną Raimondo poruszono też kwestię rozważanej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Przypomniano, że poselski projekt w tej sprawie wpłynął 7 lipca 2021 r. do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek - podał resort.

Jak zaznaczono, Stany Zjednoczone są jednym z ważniejszych partnerów handlowych Polski i jednym z kluczowych inwestorów. Wartość obrotów handlowych Polski z USA w 2020 r. wyniosła 15,58 mld dol. Eksport Polski do Stanów Zjednoczonych osiągnął 7,6 mld dol., a import ok. 8 mld dol. Zwrócono uwagę, że w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. polski eksport do USA wzrósł o 14 proc. r/r.

