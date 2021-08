Kwota wolna od podatku może objąć przedsiębiorców z podatkiem liniowym

Wicepremier Jarosław Gowin oświadczył w piątek, że w ramach wprowadzania tzw. Polskiego Ładu będzie proponował, aby kwotę wolną od podatku wprowadzić także dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Gowin zaznaczył, że kwota wolna od podatku dla przedsiębiorców, to tylko jeden i to nie najistotniejszy element rozwiązań, nad którymi pracuje wraz ze współpracownikami.

Jak powiedział, będzie też proponował, aby ryczałtowcy płacili składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., ale nie od ryczałtu, tylko od średniego wynagrodzenia. To byłoby obecnie ok. 500 zł - ocenił.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacili składkę w wysokości 1/3 stawki podatku zryczałtowanego.

W czasie spotkania z przedsiębiorcami w Rzeszowie wicepremier stwierdził, że z propozycji podatkowych w tzw. Polskim Ładzie wynika, iż dla zatrudnionych na umowę o prace podatki będą rosnąć od wynagrodzenia 13 tys. zł brutto, ale dla przedsiębiorców mają rosnąć już od 4 tys. brutto.

"Nie widzę żadnych racji przemawiających za dzieleniem Polaków na dwie kategorie, gdzie tymi gorszymi byliby przedsiębiorcy, którym nie miałaby przysługiwać kwota wolna od podatku" - stwierdził Gowin. "Efektem byłoby znacznie podniesienie pułapu, od którego przedsiębiorcy płaciliby wyższe daniny" - dodał wicepremier.

Gowin, odpowiadając na uwagi przedsiębiorców, stwierdził też, że propozycje podatkowe w tzw. Polskim Ładzie idą w przeciwnym kierunku niż rozwiązania proponowane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

"My jako Porozumienie na pewno nie poprzemy podatków w tym kształcie. Prowadzone są rozmowy, bardzo trudne, ale w tym kształcie nie poprzemy" - zaznaczył.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju została przyjęta przez rząd w lutym 2017 r. SOR zakłada m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliży do poziomu unijnej średniej.

