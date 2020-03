"GPC": Jak zachęcić Polaków do powrotu z emigracji?

Skutecznym rozwiązaniem mógłby być pakiet ułatwień i zachęt dla Polaków, którzy chcieliby wrócić do Polski. Na pewno warte rozważenia jest wprowadzenie dla tych, którzy przebywali za granicą ponad trzy lata, ulg podatkowych - powiedział poniedziałkowej "Gazecie Polskiej Codziennie" Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Arak w poniedziałkowym wydaniu "GPC" stwierdził, że niemal 2,5 mln Polaków pracujących za granicą powinno się stać wyrzutem sumienia dla polityków, administracji, że do tej pory nie udało się stworzyć mechanizmów zachęcających do powrotu przynajmniej jakiejś części rodaków, którzy wyjechali z kraju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i otwarciu dla nas unijnego rynku pracy.

Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach obserwujemy mniejsze zainteresowanie emigracją zarobkową, czego efektem jest stopniowy spadek liczby Polaków mieszkających i pracujących na obczyźnie. Według przytoczonych przez niego danych w 2018 r. w krajach UE pracowało oficjalnie ok. 2 mln 460 tys. naszych rodaków, podczas gdy w 2017 r. było ich ponad 2 mln 540 tys. "Oznacza to, że ok. 80 tys. Polaków wróciło w tym okresie do Polski. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 r. trend spadkowy się utrzymał, a nawet można zaryzykować twierdzenie, że skala powrotów była większa" - zauważył.

W ocenie Araka spadek liczby polskich emigrantów w Unii Europejskiej wynika przede wszystkim z opuszczania przez naszych rodaków Wielkiej Brytanii.

Zwrócił uwagę, że "według przeprowadzonego w 2018 r. przez Narodowy Bank Polski badania ankietowego od 10 do 15 proc. - w zależności od kraju - polskich emigrantów było zdecydowane wracać do Polski w niedalekiej przyszłości, niezależnie od poziomu wynagrodzeń". "Dobra sytuacja gospodarcza wpłynęła również na istotne zmniejszenie się odsetka emigrantów planujących pozostanie na emigracji na stałe względem tych, którzy zamierzają wrócić do Polski w dalszej przyszłości, za minimum trzy lata" - cytował raport.

Oszacował, że "w najbliższych latach do kraju mogłoby wrócić ok. 300 tys. Polaków". Jednak, jego zdaniem, trzeba im jednak stworzyć odpowiednie warunki.

Jego zdaniem "warte rozważenia jest wprowadzenie dla polskich emigrantów zachęt finansowych, np. w postaci ulg podatkowych". "Dzięki przyznanej na jakiś czas uldze podatkowej powracający uzyskiwaliby wyższe dochody, co pozwoliłoby im na lepszy start w ojczystym kraju. Takimi zachętami można by objąć np. tych, którzy przebywali za granicą ponad trzy lata" - tłumaczył.