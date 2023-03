„GPC”: Nie będziemy chodzić na pasku aktywistów

Prawo i Sprawiedliwość nie będzie jak poprzedni rząd PO-PSL chodzić na krótkim pasku organizacji pozarządowych. Przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo polskich lasów i o prawo społeczności lokalnych do korzystania z tych terenów – powiedziała w wywiadzie dla wtorkowej „GPC” wiceminister klimatu Małgorzata Golińska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W wywiadzie opublikowanym we wtorkowej "Gazecie Polskiej Codziennie" wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska odniosła się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Wyrok, jeśli byłby stosowany w taki sposób, jakiego oczekują organizacje pozarządowe, groziłby paraliżem gospodarki leśnej. Każdy plan urządzenia lasu (pomimo zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska) mógłby zostać zaskarżony do sądu. Jednocześnie, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, sąd mógłby wydać zakaz prowadzenia działań. Znając chwilami opieszały tryb pracy sądów, na zezwolenie dalszych działań musielibyśmy czekać miesiącami, a nawet latami" - powiedziała Małgorzata Golińska.

Dodała, że eksperci z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i leśnicy wraz z urzędnikami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska analizują wyrok i rozważają, jak można zrealizować jego zapisy bez szkody dla polskiej gospodarki leśnej.

"Dopiero po zakończeniu etapu analiz i opracowaniu co najmniej kilku różnych wariantów będziemy wiedzieć, jak jesteśmy w stanie odnieść się do wyroku w sposób niezagrażający interesom naszego kraju. Jedno jest pewne, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie jak poprzedni rząd PO-PSL chodzić na krótkim pasku organizacji pozarządowych. Przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo polskich lasów i o prawo społeczności lokalnych do korzystania z tych terenów" - powiedziała wiceminister Golińska.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl