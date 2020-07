"GPC": polskie firmy wychodzą z kryzysu

Coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działa na taką samą lub większą skalę jak przed pandemią. Przedsiębiorstwa odbudowują też zatrudnienie – czytamy w sobotnim wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie".

"GPC" powołuje się na najnowsze badania kondycji małych i średnich przedsiębiorstw zrealizowane na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak zaznacza gazeta, odmrażanie gospodarki sprawia, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w kontekście prowadzenia biznesu.

Jak zaznaczono, jest to wynik m.in. odbudowywania popytu na dobra i usługi, a także działania tarcz antykryzysowych. Z publikacji wynika, że wzrasta odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na taką samą skalę jak przed pandemią lub nawet większą.

"Obecnie stanowią one łącznie 47,9 proc., a więc o 19,4 proc. więcej niż w poprzednim, czerwcowym pomiarze. Od poprzedniego pomiaru znacząco zmniejszył się też odsetek firm z sektora MŚP, które działają w ograniczonej skali w stosunku do lutego br. (spadek z 69,3 proc. do 51,6 proc.)" - mówi cytowany przez "GPC" główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

Podkreślono również, że optymistycznym sygnałem jest m.in. odbudowa przez firmy zatrudnienia. Według badania BGK 88,8 proc. firm określa obecny stan zatrudnienia jako niezmieniony względem lutego.