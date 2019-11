GPW 29 listopada. Wyłonił się mieszany obraz na rynku akcji. Traci Santander Bank Polska

29 listopada na warszawskim parkiecie WIG20 i WIG zniżkowały, a pozostałe główne indeksy wzrosły. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Santander Bank Polska, CD Projekt i PKO BP.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. do 2.158,94 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 57.502,14 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,1 proc. do 3.786,21 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,5 proc. do 11.763,70 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 700 mln zł, z czego 607 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po rozpoczęciu sesji poniżej czwartkowego zamknięcia dwukrotnie próbował trwale przełamać ten poziom (ok. godz. 11.00 i 13.00), a następnie do końca sesji dalej zniżkował.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały zniżki, choć wszędzie poniżej 1 proc. Najsilniej poszedł w dół czeski PX - o 0,3 proc..

DAX spadł 0,04 proc., a S&P500 zniżkował 0,25 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Santander Bank Polska - o 2,6 proc., CD Projekt - o 2,5 proc. i PKO BP - o 1,7 proc. Spadł również kurs PGNiG - o 1,6 proc. i Orange - o 1,1 proc.

W trakcie piątkowej sesji PGNiG poinformowało, że podpisało w piątek 5-letnią umowę na pełną przepustowość stacji przeładunku LNG na ciężarówki w litewskiej Kłajpedzie - dzięki wynajętej infrastrukturze polski koncern będzie sprowadzać drogą morską LNG z różnych źródeł i sprzedawać go odbiorcom.

Podczas piątkowych notowań agencja Bloomberg podała, że analityk DM mBanku Paweł Szpigiel obniżył rekomendację dla akcji Orange do "akumuluj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 7,4 zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos - o 2,3 proc., Dino Polska - o 1,4 proc. i JSW - o 1,0 proc.

JSW w ciągu piątkowej sesji poinformowało, że zawarło z rumuńską spółką Liberty Galati umowę na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych - umowa o szacunkowej wartości 1,7 mld zł została zawarta na okres 5 lat, począwszy od stycznia 2020 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy - spadek o 8,8 proc., Groclinu - o 5,4 proc. i Famuru - o 5,0 proc. Zniżkował także kurs Boryszewa - o 0,5 proc.

W trakcie piątkowej sesji na rynek napłynęła wypowiedź prezesa zarządu Boryszewa Piotra Lisieckiego, który powiedział, że spółka nie przewiduje "na razie" skupu akcji własnych za środki, które uzyska ze sprzedaży akcji Impexmetalu - planuje przeznaczyć je na inwestycje i zmniejszenie zadłużenia.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Seleny - wzrost o 13,2 proc., Workservice - o 6,8 proc., Amiki - o 5,2 proc., Medicalghoritmics - o 5,1 proc. i Alumetalu - o 5,0 proc.

W piątek w nocy Selena poinformowała, że skonsolidowane przychody po trzech kwartałach 2019 roku zwiększyły się o 8,8 proc. do 1 mld zł, a zysk netto grupy zwiększył się o blisko 100 proc. do 46,98 mln zł.