GPW: 30 rocznica inauguracyjnej sesji giełdowej

30 lat temu, 12 kwietnia 1991 r. podpisano akt założycielski spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe GPW. Z okazji jubileuszu 30-lecia GPW życzenia złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

"Świętujemy ten jubileusz z satysfakcją i dumą. Warszawską giełdę można wręcz uznać za ikonę odbudowanego w niepodległej Rzeczypospolitej wolnego rynku. Giełda jest jednym z symboli wolnej Polski. Tutaj na warszawskim parkiecie, Polska wytyczyła drogę, która może być lekcją i inspiracją dla innych narodów, dla wszystkich ludzi na świecie rozumiejących wagę wolności ekonomicznej" - czytamy w życzeniach opublikowanych w "Wideokomentarzu GPW" zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Za niezwykle wymowny znak prezydent Duda uznał to, że warszawska giełda, serce wolnego rynku, rozpoczęła swoją działalność w dawnej siedzibie partii marksistowskiej, w centrali komunistycznej władzy. "Była to miara historycznego przełomu, jak niektórzy mówili: swoisty chichot historii" - wskazał.

Składając życzenia prezydent podkreślił, że giełda rośnie wraz z polskimi osiągnięciami, wraz rozwojem naszej gospodarki.

"Na pierwszej sesji giełdowej mieliśmy debiut pięciu spółek i obroty na niecałe 2 tys. złotych. Dzisiaj, na obu parkietach GPW, są notowane akcje i obligacje ponad 800 emitentów o łącznej kapitalizacji 1 100 mld zł. Polska giełda, zdecydowany lider w Europie Środkowo-Wschodniej jest także probierzem możliwości gospodarczych całego regionu. Cieszę się, że GPW ma aspiracje, aby być regionalnym hubem dla młodych spółek technologicznych. Ogromne szanse regionalnej współpracy, pomnożenia naszego potencjału i umocnienia unijnej spójności niesie inicjatywa Trójmorza - partnerstwa gospodarczego i wspólnych inwestycji w obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Cieszę się, że w zeszłym roku w Krakowie odbyła się Konferencja Giełd Trójmorza" - mówił Prezydent RP.

Wskazał, że życzy warszawskiej giełdzie dalszego znakomitego rozwoju, wielu spektakularnych na obu parkietach, zarówno z Polski, jak i z regionu zwłaszcza tzw. jednorożców. "Życzę, aby Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była miejscem, które odzwierciedla sukces polskiej gospodarki oraz ośrodkiem, z którego płyną impulsy dla umacniania naszej konkurencyjności i innowacyjności, gdzie promowany jest patriotyzm gospodarczy, gdzie następuje upowszechnianie własności i stymulowany jest polski dobrobyt. W imieniu Rzeczypospolitej składam wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają się do pięknych osiągnięć warszawskiej giełdy. Wszystkiego najlepszego!" - zakończył swoje wystąpienie Andrzej Duda.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl zwrócił uwagę, że 12 kwietnia 1991 roku został podpisany akt założycielski GPW, a już cztery dni później Giełda funkcjonowała.

Zauważył, że w ciągu 30 lat udało się stworzyć rynek, któremu początkowo nikt nie dawał szans. "Na początku wydawało się, że robienie giełdy w kraju, w którym nie ma kapitału, nie ma sensu. Do tego gros gospodarki było centralnie planowanej, dominowały przedsiębiorstwa państwowe" - powiedział. Zaznaczył, że wbrew logice udało się stworzyć w Polsce rynek kapitałowy, który w ciągu 27 lat został zakwalifikowany do rynków rozwiniętych. "Przeszliśmy tę drogę w ekspresowym tempie, dwa razy szybciej niż na przykład Korea Południowa. Dzisiaj, polski rynek kapitałowy i polska giełda jest modelem udanej transformacji i wprowadzenia instytucji wolnorynkowych do systemu gospodarczego. Wiele krajów zazdrości nam naszej giełdy i rynku kapitałowego. My jako inwestorzy możemy się cieszyć z tego, że inwestujemy ma rynku niezwykle płynnym, który jest w czołówce płynności giełd europejskich, na którym notowane są spółki z tzw. "awangardy" polskiej gospodarki" - podsumował prezes GPW.

W komunikacie napisano, że 16 kwietnia 2021 r. w formule online odbędą się obchody 30. rocznicy inauguracyjnej sesji na GPW. W konferencji udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz przedstawiciele instytucji i firm związanych z rozwojem polskiego rynku kapitałowego. W panelach poświęconych historii i przyszłości GPW udział wezmą m.in. Wiesław Rozłucki, prezes GPW w latach 1991 - 2006, Marek Dietl, obecny prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Paweł Borys, prezes Polskiego Fundusz Rozwoju S.A., Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Maciej Trybuchowski, prezes KDPW S.A.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl