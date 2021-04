GPW: Blue chipy zwyżkują. Małe spółki tracą

W środę (14 kwietnia) na GPW wyraźnie zwyżkowały blue chipy, podczas gdy małe spółki traciły drugą sesję z rzędu. WIG20 zdołał powrócić powyżej poziomu 2.000 pkt., a wzrostom w indeksie przewodził przemysł oraz surowce.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowało 7 z 15 indeksów. Na dole zestawienia były spółki spożywcze - ze spadkiem o 2,5 proc. Na czele wzrostów stał sektor górniczy - poszedł w górę blisko 5 proc. Notowany w WIG20 KGHM przewodził wzrostom w indeksie, rosnąc o 5 proc. JSW zwyżkowało o 2 proc.

W gronie dużych spółek zwyżkowały także paliwowe Lotos i Orlen - odpowiednio o 3,3 proc. i 3,2 proc. PGNiG wzrósł o 2,1 proc. O około 3,3 proc. rosły notowania Allegro. Do wzrostów wróciły PGE i Tauron - rosły po około 2,5 proc.

W gronie najsłabszych spółek z WIG20 znalazł się Mercator Medical - zniżkował o 2,1 proc. W mWIG40 zwyżkowały notowania Grupy Azoty - do poziomu 34,02 zł. Najmocniej, bo po ok. 3 proc. zniżkowały Kruk, Kernel i DataWalk. W gronie małych spółek o ponad 9 proc. zwyżkował Asbis.

"Środowa sesja na GPW była ciekawa w tym kontekście, że inicjatywę przejęła strona popytowa. Patrząc na sytuację z lotu ptaka, mocne zachowanie WIG20 a słabsze dotychczasowych liderów, czyli małych spółek, może wskazywać na rotację od outsidera do lidera. Widać, że wśród dużych spółek najmocniejsze były spółki przemysłowe i surowcowe - rosły o co najmniej 2 proc. Przy DJI bijącym nowe rekordy, być może to znak, że następuje zwrot ku tym sektorom" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Zwrócił uwagę, że krajowy rynek akcji wspierany jest przez osłabiającego się dolara - EUR/USD zbliża się do poziomu 1,20.

"Ciekawe jest wsparcie idące z rynku walutowego. Być może to czas nadrobienia zaległości indeksów europejskich wobec USA. MSCI Poland zachowywał się dobrze i sygnalizował przełamanie trendu spadkowego. Na WIG20 jeszcze tego nie widać. Kluczowy jest poziom 2.020 pkt. - tygodniowe zamknięcie powyżej niego byłoby pozytywnym sygnałem. Warto zaakcentować, że indeksy zagraniczne są blisko lub na historycznych maksimach. Nam do takich poziomów brakuje blisko 100 proc." - powiedział.

"Pytanie, jak długo okno czasowe wzrostów w USA pozostanie otwarte i ile uda się nadgonić. Tamtejsze wzrosty nie będą trwały wiecznie" - dodał.

WIG20 wzrósł w środę na zamknięciu sesji o 1,89 proc. do 2.011,96 pkt., WIG zwyżkował o 1,23 proc. do 60.146,63 pkt., a mWIG40 wzrósł o 0,15 proc. do 4.482,78 pkr. Indeks średnich spółek drugą sesję z rzędu cofał się od swojego 13-letniego maksimum - zniżkował o 0,58 proc. 19.291,16 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1 mld zł, z czego 735 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (103 mln zł) oraz KGHM (98 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił niecałe 0,1 proc. W USA technologiczny Nasdaq szedł w dół o 0,3 proc., a S&P 500 rósł o mniej niż 0,1 proc. Z kolei przemysłowy Dow Jones rósł o 0,7 proc. i był najwyżej w historii.

Kozłowski zwrócił uwagę na raport Goldman Sachs Group, w którym analitycy ocenili, że miedź może drożeć nawet do 15.000 USD za tonę do 2025 r (wobec 8.910,50 USD za tonę w środę rano).

JSW podało, że produkcja węgla w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 3,4 mln ton i była niższa o około 16,6 proc. niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla sięgnęła w tym czasie 3,82 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o ok. 14,9 proc.

O około 3,3 proc. rosły także notowania Allegro.

Po jednym dniu korekty do wzrostów wróciły PGE i Tauron - rosły po około 2,5 proc. Notowania Tauronu zamknęły się na poziomie 3,224 zł - pokonując lipcowe maksimum kurs znalazł się najwyżej od trzech lat. PGE poprawiło wyznaczone w poniedziałek roczne maksimum do 8,43 zł. Dzień wcześniej obie spółki traciły 1 proc. po tym, jak w poniedziałek sektor zyskał 9 proc.

Na przestrzeni ostatnich kilku dni po raz kolejny w sprawie energetyki wypowiadał się wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W środę rano poinformował, że przy wysokich cenach CO2, jakie są obecnie, potrzebne będą dopłaty do energetyki węglowej. W najbliższych dniach projekt restrukturyzacji energetyki, zakładający wydzielenie aktywów węglowych, ma trafić do prac rządowych.

W mWIG40 trzecią sesję z rzędu zwyżkowały notowania Grupy Azoty, tym razem najmocniej w indeksie. Po wzroście o 4,2 proc. do poziomu 34,02 zł kurs spółki jest najwyżej od czerwca 2020 r.

Najmocniej, bo po ok. 3 proc. zniżkowały Kruk, Kernel i DataWalk.

W gronie małych spółek o ponad 9 proc. zwyżkował Asbis. Poprawił tym samym wyznaczone pod koniec marca historyczne maksimum do 18,1 zł.

Po około 5-6 proc. w górę poszły Agora i Archicom. Z kolei o tyle zniżkowały PGS Software i Wielton.

