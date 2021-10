GPW: Duże spółki w dół. Małe i średnie w górę

Panujące w Europie mieszane nastroje udzieliły się warszawskim indeksom, wśród których WIG20 oraz szeroki rynek notowały spadki, a małe i średnie spółki poszły w górę. W gronie największych firm w korekcie był Mercator, a spadki pogłębiły Tauron i Allegro, które zanotowało nowe historyczne minimum. Orlen, który początkowo rósł po wynikach, ostatecznie poszedł w dół. Mocne pozostały banki.

WIG20 tracił trzeci dzień z rzędu. Tym razem poszedł w dół o 0,51 proc. do 2.392,67 pkt. naruszając tym samym istotne wsparcie na okrągłym poziomie. WIG zniżkował o 0,22 proc. do 73.217,44 pkt.

Rósł z kolei sWIG80 - o 0,18 proc. do 21.366,94 pkt. oraz mWIG40 - o 0,58 proc. do 5.663,03 pkt., który znalazł się niecałe 0,5 pkt. poniżej 13-letniego szczytu.

Obroty na GPW trzeci raz w tym tygodniu nieznacznie przekroczyły 1 mld zł - wyniosły 1,057 mln zł. Z tego 788 mln zł przypadło na największe spółki, a handel walorami Allegro i PKN Orlen przekroczył po 100 mln zł.

"Indeks WIG20 na dzisiejszej sesji kontynuował wczorajsze spadki, choć ich impet wyraźnie wyhamował. Bogaty kalendarz makroekonomiczny, zarówno dziś jak i jutro, stwarzał nadzieję na poprawę nastrojów na rynku. Sytuacji jednak nie poprawiła ani gołębia prezes Legarde po posiedzeniu EBC, ani przyzwoite dane z USA, które przyczyniły się do wzrostowego otwarcia za oceanem. Być może jutrzejsza sesja zakończy trwającą już drugi tydzień korektę spadkową i warszawska giełda powróci do trendu wzrostowego" - powiedział analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"W przeciwnym razie w najbliższych dniach czekać nas będzie dalsze osunięcie indeksu WIG20 na kolejne wsparcie na poziomie ok. 2350 pkt." - dodał.

EBC pozostawił stopy bez zmian, a prezes Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu powiedziała m.in., że czynniki ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro pozostają zasadniczo zrównoważone, a warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione.

Z kolei Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu.

W czwartek WIG20 tracił trzeci dzień z rzędu. Tym razem poszedł w dół o 0,51 proc. do 2.392,67 pkt. naruszając tym samym istotne wsparcie na okrągłym poziomie. WIG zniżkował o 0,22 proc. do 73.217,44 pkt.

Rósł z kolei sWIG80 - o 0,18 proc. do 21.366,94 pkt. oraz mWIG40 - o 0,58 proc. do 5.663,03 pkt., który znalazł się niecałe 0,5 pkt. poniżej 13-letniego szczytu.

W momencie zamknięcia notowań na GPW rosła nieco ponad połowa głównych indeksów europejskich, w tym najmocniej rynek belgijski - o 1,7 proc. Niemiecki DAX tracił 0,2 proc. Z kolei indeksy w USA zwyżkowały po ok. 1 proc.

Obroty na GPW trzeci raz w tym tygodniu nieznacznie przekroczyły 1 mld zł - wyniosły 1,057 mln zł. Z tego 788 mln zł przypadło na największe spółki, a handel walorami Allegro i PKN Orlen przekroczył po 100 mln zł.

W ujęciu sektorowym rosło 6 z 15 indeksów, w tym najmocniej informatyka - w górę o 1,3 proc. oraz spółki spożywcze - o 0,9 proc.

Czwartą wzrostową sesję zanotowały banki (tym razem o 0,6 proc.) i znalazły się o krok od historycznego minimum.

Najmocniejsze dzień wcześniej leki oddały część umocnienia i straciły 2 proc. W podobnym tempie zniżkowały także spółki paliwowe.

W gronie największych spółek przy przewadze spadków nieco ponad 2 proc. wzrostem wyróżniło się Asseco Poland. Po kilkudniowej korekcie kurs wrócił w okolice 99 zł, czyli ponad 20-letniego maksimum.

Trend wzrostowy kontynuowały największe banki. PKO BP poszło w górę o 1 proc., a Santander, który dzień wcześniej rósł po wynikach, zyskał 1,6 proc. i wyznaczył nowe 2-letnie maksimum na 372,9 zł.

W WIG20 po ok. 1 proc. rosły także CCC i PGE.

Wizner zwrócił uwagę, że w gronie blue chipów najsilniej ciągnęły indeks w dół Mercator oraz Tauron. Mercator oddał większość środowego 8-proc. odbicia i poszedł w dół o nieco ponad 6,3 proc. i pozostaje blisko rocznego minimum. Tauron z kolei spadł o 4,1 proc. do 3,33 zł i jest najniżej od miesiąca.

"PKN Orlen, który po opublikowaniu bardzo dobrych danych za III kw. rozpoczął sesję luką wzrostową, ostatecznie zamknął notowania 1,84 proc. na minusie" - zauważył Wizner.

Kurs koncernu po wysokim otwarciu stopniowo kierował się w dół i ostatecznie ustabilizował się blisko 2 proc. pod kreską, notując przy tym najwyższe obroty na rynku (115 mln zł).

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 4,1 mld zł. Konsensus zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 3,55 mld zł. Grupa podała, że w czwartym kwartale 2021 roku modelowa marża downstream i marża petrochemiczna spadają w porównaniu z trzecim kwartałem. Rośnie modelowa marża rafineryjna.

Wyraźnie, bo po 3 proc., traciły także: PGNiG, który po serii spadków dotarł do najniższego poziomu od miesiąca (6,12 zł), CD Projekt notujący 2-miesięczne minima (172,82 zł) oraz Allegro, które pierwszy raz w historii zamknęło się poniżej 46 zł.

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje Asbisu - o 5,5 proc., kontynuując odbicie po korekcie z połowy miesiąca.

Z kolei po środowej przecenie, która zniosła cenę akcji o ponad 4,6 proc. odbił Kruk - poszedł w górę o 4,7 proc.

W podobnym tempie zyskał także Alior, kontynuując wzrosty po wyższych od oczekiwań wynikach za III kw. Ponadto analitycy Societe Generale podnieśli dla niej rekomendację do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa została wyznaczona na 68 zł. Czwartkowe zamknięcie wypadło na poziomie 59,70 zł - najwyżej od dwóch lat.

Po ustanowieniu w środę nowych, wieloletnich minimów na czwartkowej sesji w dalszym ciągu zniżkowały akcje Eurocash (-3,75 proc.), kontynuując średnioterminowy trend spadkowy.

Tendencji ze środy (wzrost o ponad 8 proc.) nie kontynuowały akcje Mabionu, które straciły 4,2 proc. przy obrotach przekraczających 10 mln zł.

Wśród spółek zniżkujących wyróżniały się także akcje DataWalk (-3,78 proc.), a ich kurs pogłębił korektę po ustanowionym w połowie października historycznym szczycie.

W gronie spółek z sWIG80 wzrostom przewodził ZE PAK - poszedł w górę o ponad 5 proc., przy 1,5 mln zł obrotów.

Za nim Asseco BS zyskało 4 proc. przy połowę mniejszych obrotach.

O ponad 3,4 proc. do poziomu 66,2 zł. wzrosły akcje Oponeo .pl. W wywiadzie dla PAP Biznes prezes Dariusz Topolewski powiedział, iż spodziewa się w całym 2021 roku wypracowania dwucyfrowego wzrostu z "2" z przodu.

W indeksie najmocniej traciły: Sanok w dół o 5,5 proc., Decora - o 4,6 proc. i Stalprodukt - o 4,2 proc. Kurs pierwszej z ww. spółek kontynuuje rozpoczęty we wrześniu trend spadkowy, który w tym czasie zniósł cenę tych akcji o ok. 40 proc. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na akcjach Decory, choć w tym przypadku skala przeceny jest mniejsza i sięga 20 proc. Akcje Stalproduktu zaś pogłębiają rozpoczętą w połowie października korektę.

W trakcie sesji na szerokim rynku po raz kolejny najmocniej rosnącą spółką na GPW był Milkiland i zwyżkował o ponad 20 proc. Pomijając jednodniową niewielką korektę kurs mocno rósł już piątą sesję, a w ramach tej serii notowania rosły łącznie o nawet 235 proc. Ostatecznie kurs zyskał w czwartek niecałe 2 proc., co na wykresie rysuje świecę z dużym górnym cieniem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl