GPW: Główne indeksy zyskały na wartości. Lotos najdroższy od ponad roku

Główne indeksy GPW zakończyły wtorkową (22 czerwca) sesję wzrostami, których liderem był mWIG40 - indeks spółek o średniej kapitalizacji zyskał 1,14 proc. W grupie firm o najwyższej kapitalizacji zwyżką o 3,9 proc. wyróżniły się akcje Lotosu. Na zakończenie sesji kosztowały 55,2 zł i były najdroższe od ponad roku. W ocenie analityka DM mBanku Kamila Jarosa, z poziomu 2,3-2,4 tys. pkt. indeks WIG20 może rozpocząć większą korektę trendu wzrostowego, ale w nieco dłuższej perspektywie sam trend wzrostowy nie wydaje się zagrożony.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 13 z 15 indeksów - wzrósł WIG-Media, w górę poszedł WIG-Moto. Zyskały też trzy indeksy - WIG-Energia, WIG-Nieruchomości i WIG-Chemia. Granicę 100 mln zł przekroczyły jedynie akcje KGHM.

Liderem wzrostów były akcje Lotosu - były notowane najwyżej od ponad roku. Podrożały akcje PGE i Mercatora, w górę notowania Dino Polska. Łącznie na plusie sesję zakończyło 14 spółek z WIG20. Spadkiem wyróżniły się akcje CD Projekt.

Zadowoleni z sesji mogli być z reguły posiadacze akcji spółek z mWIG40. Indeks był liderem wzrostów, a sesję na plusie zakończyło 27 z 40 spółek wchodzących w jego skład - m.in. DataWalk, InterCars, mBank, Ten Square Games, Wirtualna Polska, PKP Cargo. Zniżkowały akcje AmRestu.

"Trend średnioterminowy w dalszym ciągu ma kierunek wzrostowy. Jednak potencjał wzrostów wydaje się ograniczony, bo powoli zbliżamy się na WIG20 do obszaru 2,3-2,4 tys., na którym w przeszłości wielokrotnie kształtowały się szczyty i dołki. Z tego poziomu mogłaby rozpocząć się nieco większa korekta ostatnich wzrostów, choć nie ma na razie na rynkach akcji jakiegoś przesadnego optymizmu, który nadejście takiej korekty mógłby sygnalizować " - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Nawet jednak w scenariuszu większej korekty nie zakładam, żeby trend wzrostowy w nieco dłuższej perspektywie był zagrożony. To będzie raczej okazja do kupna akcji. W szczególności, że jesteśmy w Europie, gdzie prawdopodobnie polityka monetarna będzie łagodna dłużej niż w Stanach Zjednoczonych. Ani Europejski Bank Centralny, ani Rada Polityki Pieniężnej nie sygnalizują, żeby miały w jakiś sposób zacieśniać warunki monetarne, a Fed takie sygnały już wysyła" - dodał Jaros.

Znaczące wzrosty kursów, które miały miejsce w poniedziałek na amerykańskim rynku akcji, nie wpłynęły pozytywnie na początek wtorkowych notowań. Wprawdzie WIG20 otworzył się 7 punktów powyżej poprzedniego zamknięcia i w pierwszych minutach sesji zyskał jeszcze kilka punktów, to przez dwie kolejne godziny stracił 30 punktów. Około 11.00 indeks zanotował dzienne minimum na 2.204,52 pkt. i z tego poziomu rozpoczął stopniowe, powolne odrabianie strat.

Ostatecznie na zamknięciu sesji WIG20 zyskał 0,05 proc. i zakończył dzień na 2.220,53 pkt. WIG wzrósł o 0,38 proc. do 66.200,05 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,14 proc. do 4.887,23 pkt., a sWIG80 zyskał 0,56 proc. do 20.747,47 pkt. Główne indeksy GPW kontynuują trwającą od dwóch tygodni korektę długoterminowych trendów wzrostowych, utrzymując się w niewielkiej odległości od szczytów z początku miesiąca.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX znajdował się ok. 0,2 proc. na plusie, S&P500 także rósł ok. 0,2 proc., a technologiczny Nasdaq Composite zniżkował ok. 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 13 z 15 indeksów - ponad 3 proc. wzrósł WIG-Media, a 2,5 proc. w górę poszedł WIG-Moto. Trzy indeksy - WIG-Energia, WIG-Nieruchomości i WIG-Chemia - zyskały ponad 1 proc.

Obroty akcjami na GPW wyniosły ok. 920 mln zł, z czego 710 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł przekroczyły jedynie akcje KGHM (114 mln zł).

W WIG20 liderem wzrostów były akcje Lotosu - notowania paliwowej spółki poszły w górę 3,9 proc. do 55,20 zł i były notowane najwyżej od ponad roku. Spółce sprzyjają rosnące notowania ropy naftowej, które w poniedziałek znajdowały się na najwyższym poziomie od jesieni 2018 roku.

Niemal 3 proc. podrożały akcje PGE i Mercatora, a 1,8 proc. poszły w górę notowania Dino Polska. Łącznie na plusie sesję zakończyło 14 spółek z WIG20.

Spadkiem o ponad 3 proc. wyróżniły się akcje CD Projekt. Na zamknięciu kurs znalazł się na poziomie 177,78 zł.

Nick Dempsey, analityk Barclays, obniżył cenę docelową CD Projektu do 150 zł z 160 zł wcześniej, pozostawiając rekomendację "niedoważaj". Analityk obniżył szacunkową sprzedaż "Cyberpunk 2077" do 4,5 mln sztuk w 2021 roku z 7 mln sztuk przewidywanych wcześniej, ponieważ pomimo kilku aktualizacji, nie widzi poprawy w pozycjonowaniu gry wśród bestsellerów Steam.

Od ponad miesiąca akcje CD Projektu utrzymują się w trendzie bocznym między 154 i 200 zł, po wcześniejszych silnych spadkach, które sprowadziły notowania do najniższego poziomu od ponad 2 lat.

Zadowoleni z przebiegu wtorkowej sesji mogli być z reguły posiadacze akcji spółek z mWIG40. Indeks był liderem wzrostów we wtorek, a sesję na plusie zakończyło 27 z 40 spółek wchodzących w jego skład.

Ponad 5 proc. poszły w górę notowania DataWalk do 181,2 zł. InterCars zwyżkował o 4,2 proc. Na zamknięciu sesji akcje kosztowały 375 zł, zbliżając się do historycznego maksimum (390 zł) z końca maja. Kolejne cztery spółki - mBank, Ten Square Games, Wirtualna Polska i PKP Cargo - podrożały ponad 3 proc. Akcje mBanku notowane były na zamknięciu (327 zł) najwyżej od ponad roku.

O 3,8 proc. zniżkowały akcje AmRestu, kończąc sesję na poziomie 28,72 zł, najniższym od ponad czterech miesięcy.

Liderem obrotów w mWIG40 był mBank (14 mln zł).

W sWIG80 wzrostem o 7,9 proc. wyróżniły się akcje ML System. Spółka podpisała we wtorek z BNP Paribas Bank Polska umowy o kredyty odnawialne do łącznej wartości 20,8 mln zł, a także aneksy do obowiązujących już umów kredytowych. Na podstawie aneksów spółka przedłużyła okres obowiązywania kredytów i zwiększyła dostępne limity kredytowe.

W trendzie wzrostowym znajdują się akcje Agory - we wtorek ich kurs poszedł w górę o 5,5 proc. do 11,6 zł i były najdroższe od ponad roku.

