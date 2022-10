GPW: Goldman Sachs ma topie, ale polski bank nie odpuszcza

Goldman Sachs we wrześniu 2022 roku potrzymał pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Udział spółki na rynku akcji we wrześniu wyniósł 16,39 proc. – podaje warszawska giełda.

Drugie miejsce zajmuje Morgan Stanley Europe, którego udział na rynku akcji w transakcjach sesyjnych warszawskiego parkietu sięgnął 10,84 proc.

Trzecie miejsce z udziałem 7,66 proc. zajął Bank of America, czwarte - UBS Europe (6,84 proc.). Piąte w zestawieniu zajął Handlowy (6,83 proc.).

Polska giełda: Krajowy bank (BM PKO BP) utrzymuje pozycję na podium

Licząc od początku bieżącego roku liderem obrotów na rynku papierów w transakcjach sesyjnych GPW jest Goldman Sachs , który uzyskał 16,21 proc., dalej są Morgan Stanley z wartością 9,95 proc., a także BM PKO BP (8,54 proc.).

Co więcej, jeżeli chodzi o obroty na rynku akcji w transakcjach pakietowych na GPW prym wiodło we wrześniu BM PKO BP z wynikiem 94,63 proc., dalej były Liquidnet (4,31 proc.) oraz ex. DM BDM i Noble (po 0,26 proc.).

BM PKO BP poza tym jest liderem rynku obligacji, którego udział w tym segmencie rynku sięgnął 37,86 proc. BM ING BSK zajął drugie miejsce (23,34 proc.), a BM Pekao trzecie z udziałem w rynku 17,89 proc.

Na rynku kontraktów terminowych pierwsze miejsce we wrześniu przypadło Erste (16,5 proc.), drugie BM mBankowi (14,8 proc.), a trzecie miejsce zajął DM BOŚ (13,36 proc.).

