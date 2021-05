GPW i EBOR publikują wytyczne o raportowaniu danych o zrównoważonym rozwoju

GPW we współpracy z EBOiR stworzyła poradnik dla spółek, które chcą publikować dane ESG, czyli dotyczące zrównoważonego rozwoju. Takie przewodniki ma jeszcze 56 giełd na świecie.

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała w czwartek "Wytyczne do raportowania ESG", czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący publikowania danych ESG, czyli informacji dot. zrównoważonego rozwoju. "Wytyczne" systematyzują i porządkują zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Mają one wesprzeć emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów.

"Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów" - czytamy w komunikacie GPW.

"Wytyczne do raportowania ESG" - informuje GPW - zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi, w tym z ustawą o rachunkowości implementującą Dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych, dyrektywą o ujawnianiu informacji niefinansowych (NFRD/CSRD), rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) i rozporządzeniem w sprawie Taksonomii EU - na poziomie unijnym - oraz zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) - na poziomie globalnym. Dodatkowo "Wytyczne" bazują na najwyższych standardach ładu korporacyjnego, zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021".

"Jednym z naszych kluczowych działań w obszarze ESG jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych. Dlatego też postanowiliśmy opublikować "Wytyczne do raportowania ESG", które zawierają praktyczne wskazówki i rozwiązania, bazujące na uznanych międzynarodowych standardach sprawozdawczości niefinansowej" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Jak informuje GPW, wytyczne mają wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie spółkami notowanymi na GPW. Inwestorzy chcą wiedzieć, czy spółki są odpowiednio przygotowane, aby zarządzać kwestiami ESG, co może w przyszłości warunkować dostęp do kapitału. Poprawa jakości raportowania czynników ESG będzie wspierać transformację gospodarki w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

"W ramach naszych działań cieszymy się z możliwości wsparcia GPW jako naszego partnera w przygotowaniu "Wytycznych do raportowania ESG". Prowadzone prace uwzględniały wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG, dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej. Celem "Wytycznych" jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych niefinansowych" - powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR-u na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, cytowany w informacji prasowej.

GPW jest jedną z 56 giełd na świecie, które opublikowały przewodniki o raportowaniu czynników ESG. "Wytyczne" odpowiadają na pytanie, dlaczego warto ujawniać dane ESG, czym one są i jak rozpocząć proces raportowania. Mając na uwadze rosnące znaczenie raportowania danych niefinansowych, GPW planuje zorganizować szereg działań informacyjnych dla emitentów, w tym webinarów oraz szkoleń.

