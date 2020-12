GPW i UN Global Compact Network Poland będą współpracować ws. zrównoważonego rozwoju

Giełda Papierów Wartościowych i UN Global Compact Network Poland podpisały w środę porozumienie o współpracy ws. finansowania zrównoważonego rozwoju. Chodzi o projekty związane m.in. z rozwojem zielonych sektorów gospodarki - poinformowała GPW.

Jak przekazano w komunikacie GPW, współpraca między UN Global Compact Network Poland i GPW, którą wpiera polski rząd, ma przede wszystkim promować zrównoważony rozwój, podnosić jakość życia i sprzyjać społecznej odpowiedzialności biznesu. Podkreślono, że "realizacja tych celów nie jest możliwa bez fundamentalnej zmiany myślenia o pozyskiwaniu finansowania, alokacji kapitału, jak również i kierunku rozwoju rynków kapitałowych".

"Wspólne inicjatywy promujące rozwój nowych praktyk biznesowych, które uwzględniają wyzwania klimatyczne, rolę instytucji finansowych oraz biznesu w budowie neutralnej klimatycznie, zielonej gospodarki, to spodziewane efekty porozumienia pomiędzy United Nations Global Compact Network Poland oraz Giełdą Papierów Wartościowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski podkreślił, że aby sprawnie wdrożyć polityki ONZ wynikające z Celów Zrównoważonego Rozwoju czy Porozumień Paryskich, kluczowe jest poważne potraktowanie obrotu kapitałowego prowadzonego w oparciu o zrównoważone finansowanie. Dodał, że rolą UN Global Compact Network Poland jest włączenie polskiego biznesu i rynku kapitałowego w globalne procesy wynikające z polityk ONZ.

"Przykładem takiego +zielonego+ zwrotu jest ogłoszony przez Komisję Europejską Zielony Ład i Fundusz Odbudowy. (...) Chcemy utworzoną w ramach UNGC Network Poland grupę bankowo-finansową rozwijać z udziałem GPW i szeroko zdefiniowanym rynkiem kapitałowym" - powiedział Wyszkowski.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR.

UN Global Compact współpracuje z UNDP, UNEP, UNFCCC, WHO i innymi agendami ONZ, obecny jest w 170 państwach, w tym w Polsce. Członkami UN Global Compact jest ponad 13 tys. 500 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze wszystkich regionów świata. 15 lipca 2019 r. oficjalne podpisano porozumienie o wejściu Polski w struktury UN Global Compact.

Europejski Zielony Ład to zaproponowany przez Komisję Europejską plan działania, by do 2050 r. Europa mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.