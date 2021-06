GPW: Indeksy odrobiły spadki i zakończyły notowania blisko zera

Krajowe indeksy odrobiły większość spadków z początku poniedziałkowych (21 czerwca) notowań i zakończyły sesję w okolicach swoich poziomów odniesienia. Dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski zwrócił przy tym uwagę na niższe niż w ostatnich dniach obroty.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 5 z 15 indeksów. Handel odbywał się przede wszystkim na górniczym KGHM, który poszedł w górę o 2,5 proc. JSW poszło w górę o 1,5 proc. Cyfrowy Polsat zwyżkował o 2,3 proc., a Orange - o 1,2 proc.

W indeksie najmocniej rosły Mercator Medical - o 3 proc. oraz Santander - o 2,5 proc. Traciło z kolei przede wszystkim LPP (w dół o 4 proc.), które na poprzedniej sesji wyznaczyło nowy historyczny rekord notowań, po wzroście o 6 proc.

Między 1,5 a 2 proc. traciły PGNiG, Dino, Asseco i PGE. Rosły też m.in. Millennium, ING, Amica, Eurocach czy Mabion. Spadkiem wyróżnił się Asbis.

"Dzisiejsza sesja była ciekawa. Po ostatnim zimnym prysznicu, kiedy to dolar się umocnił, nastroje na rynkach się schłodziły i inwestorzy odwrócili się od rynków wschodzących. Początek poniedziałkowej sesji na GPW był wymagający ze względu na spore spadki w Azji. Zamknięcie krajowych indeksów w okolicy zera wydaje się ciekawym osiągnięciem - następuje warta odnotowania stabilizacja po słabym zeszłym tygodniu" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk zauważył, że obroty na GPW wyniosły 750 mln zł, z czego 572 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Na poprzednich sesjach obroty przekraczały 1 mld zł. Może to zatem oznaczać, że poniedziałkowe odreagowanie na GPW nie zostało potwierdzone obrotami. Póki co sygnały nie są jednoznaczne" - dodał.

"Wśród krajowych spółek widać było odbicie na KGHM - kurs wzrósł o 2,5 proc. Ciekawie zachowywały się także banki, dla których kluczowe może być wtorkowe posiedzenie banku centralnego Węgier i środowe banku Czech, na których oczekiwane są podwyżki stóp. Pytanie czy to przeważy i pozytywny sentyment zostanie utrzymany, czy też może nastąpi sprzedaż faktów" - powiedział.

Kozłowski zwrócił ponadto uwagę, że KNF do końca czerwca powinna podać rekomendację dla banków w sprawie wypłacenia dywidendy.

"W krótkiej perspektywie na WIG20 ma szanse przeważać strona podażowa. Wiele będzie zależało od wydarzeń zagranicznych, ale także posiedzeń banków centralnych w regionie i rekomendacji KNF" - wskazał.

"Z ciekawostek warto zauważyć, że pojawiła się nowa krótka pozycja na JSW. Łącznie na rynku takich pozycji otwartych jest 10, więc raczej sporo. Lokalny rynek jest w interesującym momencie" - dodał.

Choć główne krajowe indeksy rozpoczęły poniedziałkowe notowania od sięgających 1,3 proc. spadków, wszystkie zakończyły sesję w okolicy poziomów odniesienia.

WIG20 stracił w poniedziałek 0,06 proc. i wyniósł 2.219,45 pkt. Tyle samo stracił WIG, zszedł do 65.947,24 pkt., mWIG40 jako jedyny poszedł w górę - zyskał 0,1 proc. do 4.831,93 pkt., a sWIG80 stracił 0,18 proc. do 20.632,59 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW w Europie przeważały wzrosty, a WIG i WIG20 były w gronie nielicznych indeksów, które zanotowały spadki. W tym czasie niemiecki DAX rósł o ok. 1 proc., amerykański S&P 500 zwyżkował o 1,2 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w górę o 0,7 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 5 z 15 indeksów, przy czym wyraźnie rosły jedynie górnictwo (o 2,4 proc.) oraz telekomy (o 1,9 proc.)

Poniedziałkowy handel odbywał się przede wszystkim na górniczym KGHM (105 mln zł), który poszedł w górę o 2,5 proc. JSW poszło w górę o 1,5 proc. Z kolei reprezentujący telekomy Cyfrowy Polsat zwyżkował o 2,3 proc., a Orange - o 1,2 proc.

W indeksie najmocniej rosły Mercator Medical - o 3 proc. oraz Santander - o 2,5 proc.

Traciło z kolei przede wszystkim LPP (w dół o 4 proc.), które na poprzedniej sesji wyznaczyło nowy historyczny rekord notowań, po wzroście o 6 proc.

Między 1,5 a 2 proc. traciły PGNiG, Dino, Asseco i PGE.

Na GPW jedynie w gronie średnich spółek przeważyły wzrosty. Przy obrotach przekraczających 0,5 mln zł rosły m.in. Millennium, ING, Amica, Eurocach czy Mabion - wszystkie po ok. 2 proc.

Spadkiem o 7 proc. wyróżnił się Asbis. Kurs spadał przy drugich najwyższych obrotach w indeksie, wynoszących 13 mln zł. Spółka podała w poniedziałek, że jej przychody w maju 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 211 mln USD. Przy czym kurs spółki znajduje się blisko historycznych szczytów, a na poprzedniej sesji wzrósł o ponad 5 proc.

W sWIG80 po ok. 5-6 proc. rosły Alumetal i CI Games, jednak ponad 12 proc. zwyżką wyróżnił się Serinus Energy. Kozłowski zwrócił uwagę na komunikat, w którym podano, że Quercus TFI zwiększył udział w Serinusie do 5,13 proc.

W indeksie przy niższych, nieprzekraczających 400 tys. zł obrotach, po ok. 4 proc. zniżkowały Medicalgorithmics, Erbud i PCF.

