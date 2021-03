GPW: Indeksy w dół. Spadkom przewodziły spółki odzieżowe i Allegro

Po informacji o wprowadzeniu ogólnokrajowego lockdownu, indeksy warszawskiej giełdy odrobiły część sięgającego 3,4 proc. dyskonta, a na koniec dnia spadki wynosiły około 2 proc. Najmocniej przecenione zostały spółki odzieżowe, których wyniki ucierpią z powodu zamknięcia galerii handlowych. Mocno spadło także Allegro, przy obrotach przekraczających 1 mld zł.

Spadkom na GPW przewodziły spółki odzieżowe - ich indeks poszedł w dół o 5,4 proc. Kurs notowanego w WIG20 LPP poszedł w dół o 6,2 proc. do 8.245 zł, a CCC spadł o 4,7 proc. do 90,8 zł. Po ogłoszeniu ogólnokrajowego lockdownu, niektóre spółki z WIG20 częściowo odrobiły wcześniejsze spadki.

WIG20 zakończył środowe notowania 2,14 proc. pod kreską, na poziomie 1.939,01 pkt. WIG zniżkował o 1,97 proc. do 57.924,26 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,89 proc. do 4.372,65 pkt., a sWIG80 stracił 1,24 proc. i wyniósł 17.932,05 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 3,2 mld zł, z czego 2,6 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro. Na drugim miejscu był Biomed-Lublin, a za nim PKN Orlen. W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,3 proc.

"Za nami dość dynamiczna sesja giełdowa na krajowym rynku. W Europie oraz po rozpoczęciu handlu na rynku kasowym w USA także przeważały spadki, jednak nie w takiej skali jak u nas. WIG20 znalazł się w gronie najsłabszych indeksów" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Negatywny wpływ na notowania miało Allegro. Kurs od rana spadł o 6 proc. do ok. 60 zł, czyli ceny po jakiej część akcjonariuszy chce sprzedać akcje. Allegro ważące w WIG20 ok. 9 proc. miało zatem przełożenie na indeks. Z kolei, jeżeli akcje spółki zostaną kupione przez podmioty krajowe, to spadki pozostałych spółek z indeksu można częściowo wiązać z robieniem miejsca w portfelach" - zauważył.

Allegro odpowiadało za blisko 1/3 środowego handlu na GPW. Obroty na akcjach spółki wyniosły 1,080 mln zł, kurs spadł o 6,1 proc. do 59,76 zł. We wtorek na rynek napłynęły informacje, że akcjonariusze Cidinan, Permira VI Investment Platform i Mepinan chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 76,5 mln akcji Allegro, uprawniających do 7,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Cena sprzedaży została ustalona na 60 zł za akcję.

"Ze względu na ogłoszone obostrzenia bardzo mocno traciły spółki odzieżowe, w tym przede wszystkim LPP i CCC. Ponadto rano pojawiły się informacje, że zaplanowany na przyszły tydzień wyrok SN ws. kredytów frankowych ma się opóźnić, co z kolei ciążyło notowaniom banków" - dodał analityk.

Rząd zdecydował o rozszerzeniu lockdownu na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia, zasady jak dotychczas w regionach z zaostrzonymi restrykcjami, tj. ograniczenie działania galerii handlowych, zamknięcie hoteli i miejsc rozrywki - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej możliwe jest wprowadzenie całkowitego lockdownu.

Spadkom na GPW przewodziły spółki odzieżowe - ich indeks poszedł w dół o 5,4 proc. Jak oceniają analitycy, wprowadzenie ogólnokrajowych obostrzeń, w tym ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych wpłynie negatywnie na ich wyniki. Wskazują, że marzec i kwiecień to miesiące, gdy spółki sprzedają wiosenną kolekcję na wysokiej marży. Kurs notowanego w WIG20 LPP poszedł w dół o 6,2 proc. do 8.245 zł, a CCC spadł o 4,7 proc. do 90,8 zł.

Po ogłoszeniu ok. godz. 15 ogólnokrajowego lockdownu, niektóre spółki z WIG20 częściowo odrobiły wcześniejsze spadki.

WIG20 zakończył środowe notowania 2,14 proc. pod kreską, na poziomie 1.939,01 pkt. WIG zniżkował o 1,97 proc. do 57.924,26 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,89 proc. do 4.372,65 pkt., a sWIG80 stracił 1,24 proc. i wyniósł 17.932,05 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 3,2 mld zł, z czego 2,6 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (1,08 mld zł). Na drugim miejscu był Biomed-Lublin (250 mln zł), a za nim PKN Orlen (202 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,3 proc. W USA S&P 500 tracił 0,5 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 1,1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW traciło 14 z 15 indeksów. Za spółkami odzieżowymi najmocniej spadała energetyka - poszła w dół o 3 proc. Sektor bankowy, podobnie jak budownictwo, nieruchomości i paliwa stracił 2,4 proc.

Jedyną branżą, która obroniła się przed spadkami była chemia (+0,1 proc.).

W WIG20 wyraźnie zniżkowały PGE, Lotos i Santander - po około 4 proc.

Większość przeceny odrobił Orlen. Na zamknięciu zniżkował o 1,7 proc., podczas gdy w ciągu dnia spadał nawet o ok. 5 proc.

JSW, które dzień wcześniej przewodziło spadkom w WIG20 i traciło ponad 5 proc., w środę zwyżkowało najmocniej w indeksie i poszło w górę o 4 proc.

W indeksie nad kreskę wyszły jeszcze Alior (+1 proc.), CD Projekt (+0,7 proc.) i PZU (+0,2 proc.).

W branży chemicznej Ciech (+3 proc.) i PCC Rokita (+5,5 proc.) były jednymi z niewielu rosnących spółek odpowiednio w mWIG40 i sWIG80. W ocenie analityków, Ciech skorzysta na ustalonym nowym benchmarku CO2 dla sody kalcynowanej.

Wśród średnich spółek wyraźnie zwyżkowały tylko Biomed-Lublin - o blisko 4 proc. i Famur - o 16 proc., który przed końcem sesji poinformował, że kupi panele fotowoltaiczne za ok. 25 mln euro.

Wśród spółek, które mogą zostać dotknięte przez lockdown Eurocash i Enter Air zniżkowały po 4 proc., Agora - o 3 proc., Amrest i Rainbow Tours - po ok. 1,5 proc.

Mocniej, bo po około 5-6 proc. spadały Bioton, INC, Harper Hygienics, Airway Medix, a także Bank Millennium.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl