GPW: Inwestorzy czekają na posiedzenie EBC ws. stóp procentowych

Indeks WIG20 najprawdopodobniej pozostanie w konsolidacji do czasu wygasania kontraktów terminowych, czyli do przyszłego piątku. Kluczowe dla notowań w krótkim terminie będzie czwartkowe posiedzenie EBC ws. stóp procentowych oraz notowania gazu i prądu w Europie.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 1,14 proc. do 1.469 pkt. Indeks mWIG40 poszedł w górę o 0,82 proc., a sWIG80 zwyżkował na zamknięciu o 1,19 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 1,05 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej wzrosły indeksy WIG-Odzież (+6,4 proc.) i WIG-Energia (+5,7 proc.). Największy spadek odnotował z kolei indeks WIG-Górnictwo (-1,9 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 960 mln zł, z czego ok. 787 mln zł przypada na spółki z WIG20. Największe obroty generuje Pekao SA (124 mln zł).

"Dzisiejsza sesja była ciekawa. Z punktu widzenia otoczenia, dziś odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i została opublikowana decyzja odnośnie stóp procentowych. Podwyżka, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, wyniosła 25 pb. Patrząc na reakcję rynku, złoty się lekko umacnia do dolara. Na spółkach widać dziś było umiarkowaną aktywność, biorąc pod uwagę wartość obrotu. Pekao SA wzrosło, a PKO BP spadło, także reakcja na największych bankach była mieszana. Być może rynek potrzebuje więcej czasu żeby to ocenić" - powiedział Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Inwestorzy czekają na czwartkowe posiedzenie EBC ws. stóp procentowych

Jak wskazał, w krótkim terminie znaczenie dla notowań będzie miało czwartkowe posiedzenie EBC ws. stóp procentowych.

"To będzie miało wpływ na sentyment w Europie. Kątem oka inwestorzy też będą zerkali na to, co zrobi Fed, choć do tego jest jeszcze trochę czasu. Ważne będą również notowania gazu i prądu w Europie na przyszły rok" - powiedział Kozłowski.

"Na ten moment mamy stabilizację na WIG20 i wydaje się, że do wygasania kontraktów terminowych, czyli do przyszłego piątku, indeks będzie raczej w konsolidacji. Nie spodziewam się do tego czasu większych ruchów ani w górę ani w dół" - dodał.

Liderem wzrostów w WIG20 okazało się LPP (+8,1 proc.), ale wyraźnie wzrosły też PGE (+7,3 proc.), Dino Polska (+3,3 proc.) i Pepco (+3 proc.).

Największą przeceną są z kolei dotknięte akcje JSW i CCC - akcje obu tych spółek potaniały w środę o 2,4 proc.

RPP podwyższyła stopę referencyjną o 25 pb. do 6,75 proc. - zgodnie z oczekiwaniami

W środę odbyło się posiedzenie RPP - rada podwyższyła stopę referencyjną o 25 pb. do 6,75 proc., zgodnie z oczekiwaniami. Największe banki zakończyły sesję z przewagą spadków. mBank stracił na zamknięciu 1,4 proc., PKO BP 1,1 proc., a Santander BP 0,8 proc. Sesję na plusie zakończyło jedynie Pekao SA - o 1,2 proc.

Mimo wzrostów w trakcie sesji, o 0,9 proc. spadł na zamknięciu kurs CD Projektu. Spółka podała, że w 2023 roku zadebiutuje dodatek do gry Cyberpunk 2077.

"To pokazuje, że nawet potencjalnie pozytywne informacje są - przynajmniej na razie - wykorzystywane jako argument do zmniejszenia zaangażowania" - powiedział Kozłowski.

Najsilniej w mWIG40 wzrosły akcje Polenergii i Ten Square Games, których kursy poszły w górę równo po 8,5 proc. O 4,4 proc. wzrósł Famur, o 4 proc. Ciech, a o 3,2 proc. Enea.

Największą przeceną dotknięte zostały z kolei akcje Mercatora (-5 proc.) i Bogdanki (-3,9 proc.).

sWIG80 zwyżkował na zamknięciu o 1,19 proc. - najsilniej rósł Photon

W gronie małych spółek z indeksu sWIG80 najmocniej spadł kurs Serinusa (-9,3 proc.). Mocno w dół poszły ponadto Pekabex (-5,8 proc.), Ryvu Therapeutics (-4,2 proc.) i Biomed Lublin (-4 proc.).

Liderem wzrostów w sWIG80 okazał się z kolei zwyżkujący o 15,7 proc. Photon. Wyraźnie wzrosły także Shoper (+10,6 proc.), Bumech (+8,6 proc.) i Vercom (+6,3 proc.) - spółka podała, że miała w II kw. 53,4 mln zł przychodów (konsensus PAP 52,5 mln), 10,8 mln EBITDA (konsensus PAP 8,8 mln) oraz 4,8 mln zł zysku netto j.d. (konsensus PAP 5,2 mln).

Mocne wzrosty, w przedziale 4,4-5,1 proc. zanotowały ponadto ML System, VRG, ZE PAK i PCC Rokita.

O 3,3 proc. poszedł w górę Boombit - spółka szacuje, że jej skonsolidowane przychody wyniosły w sierpniu 2022 roku 22,83 mln zł, co oznacza spadek o 15,5 proc. wobec lipca. Koszty prowizji platform spadły wobec ubiegłego miesiąca o 16,8 proc. do 1,89 mln zł, a wydatki na płatne pozyskiwania graczy zmniejszyły się o 16,7 proc. do 12,85 mln zł.

O 4,5 proc. zniżkował z kolei na zamknięciu Lokum Deweloper. Spółka podała, że miała w II kw. 16,8 mln zł przychodów (konsensus PAP 16,1 mln), -2,1 mln zł EBIT (konsensus PAP -0,7 mln) oraz zanotowała stratę netto na poziomie - 8,1 mln zł (konsensus PAP -7,5 mln).

