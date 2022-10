GPW kończy październik mocnymi wzrostami. Jest szansa że na tym nie koniec

Nasz scenariusz bazowy zakłada kontynuację wzrostów WIG20 do strefy 1.650 pkt. - 1.750 pkt. do końca listopada br. i być może w grudniu. Następnie oczekujemy schłodzenia nastrojów -mówi dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Mocnymi wzrostami, szczególnie na tle rynków bazowych, zakończył się październik na warszawskim parkiecie, a liderami były banki i spółki energetyczne - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jego zdaniem WIG20 ma szanse na dotarcie do strefy 1.650-1.750 pkt. do końca roku, jednak później analityk oczekuje schłodzenia nastrojów.

"Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie była nieoczekiwanie bardzo pozytywna, a wzrosty głównych indeksów wyniosły od 1,6 proc. do ponad 2 proc. Co ciekawe odbyło się to przy mieszanych nastrojach w Europie i spadających na początku poniedziałkowych notowań indeksach amerykańskich" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Banki i CD Projekt wśród najmocniejszych spółek z WIG20. Ale nie tylko

Analityk wskazał, że dla warszawskiego parkietu cały październik był pozytywny, a w gronie najmocniejszych spółek z WIG20 w takim horyzoncie wyróżniały się banki i CD Projekt.

"W poniedziałek w gronie liderów wzrostów w WIG20 były także banki, a negatywnie wyróżniał się PKN Orlen, którego kurs spadł o ponad 1 proc. Być może w przypadku PKN inwestorzy obawiają się wpływu zamrożenia cen energii na wyniki spółki, choć prognozowany wskaźnik ceny do zysku dla jej akcji na ten rok to nieco ponad 2, co jest poziomem bardzo niskim" - dodał analityk Noble Securities.

Analityk zwrócił uwagę również na zyskujący mocno sektor energetyczny, co jest związane z finalizującymi się decyzjami w zakresie rozpoczęcia budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

"Rynek spekuluje, kto będzie beneficjentem wybranych ofert zarówno po stronie spółek energetycznych jak i spółek budowlanych, co np. może tłumaczyć dzisiejsze mocne wzrosty akcji Polimex-Mostostal" - dodał.

Zdaniem Kozłowskiego, w krótkim terminie na nastroje rynkowe może wpłynąć środowa decyzja Fed (decyzja o godzinie 19.00 czasu polskiego - PAP).

"Konsensus rynkowy to podwyżka o 75 pb., a rynek liczy, że pojawi się sugestia o zmniejszeniu grudniowej podwyżki stóp, która miałaby wynieść 50 pb. To mogłoby podtrzymać pozytywne nastoje na rynkach" - powiedział analityk Noble Securities.

Kontynuacja wzrostów w dłuższej perspektywie bardzo prawdopodobna

W nieco dłuższym horyzoncie Kozłowski na GPW oczekuje kontynuacji wzrostów.

"Nasz scenariusz bazowy zakłada kontynuację wzrostów WIG20 do strefy 1.650 pkt. - 1.750 pkt. do końca listopada br. i być może w grudniu. Następnie oczekujemy schłodzenia nastrojów" - wskazał analityk Noble Securities.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,83 proc. do 1.536,28 pkt., a WIG zwyżkował o 1,79 proc. do 50.432,55 pkt. W górę poszły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki: sWIG80 o 1,6 proc. do 16.561,95 pkt., a mWIG40 o 2,05 proc. do 3.824,04 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,134 mld zł, z tego 0,957 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (299 mln zł) oraz KGHM (117 mln zł).

W ujęciu miesięcznym WIG20 zyskał 11,5 proc., a WIG zamknął się na 9,7 proc. plusie.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,4 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,2 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 znajdował się w okolicach poziomu odniesienia.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy spadały: Nasdaq100 o 1,2 proc., S&P500 o 0,6 proc., a DJI o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 12 z 15 indeksów

W ujęciu sektorowym w górę poszło 12 z 15 indeksów. Najmocniej zyskały WIG-Energia (3,06 proc.), WIG-Banki (2,45 proc.) oraz WIG-Chemia (2,31 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Spożywczy (-1,79 proc.) oraz WIG-Paliwa (-0,73 proc.).

W WIG20 liderem zwyżek w połowie i na zamknięciu sesji były akcje Santander Bank Polska (5,48 proc.), a mocne ponad 4,5 proc. wzrosty zanotowały także walory Cyfrowego Polsatu oraz mBanku.

Po mocnym początku sesji i teście okolic 5,67 zł słabszą drugą część notowań miały walory PGE, które zamknęły się na 2,25 proc. plusie na poziomie 5,45 zł.

PGE i ZE PAK w czasie sesji poinformowały, iż zawarły z koreańskim koncernem Korea Hydro & Nuclear Power list intencyjny dot. współpracy w ramach projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jak ocenił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, potrzeba 4-5 lat, by przygotować dokumentację przed rozpoczęciem budowy elektrowni jądrowej w projekcie polsko-koreańskim. Wicepremier podał również, że w ww. projekcie wstępnie założono budowę 4 reaktorów, a w Polsce za 10-11 lat będą funkcjonowały dwie elektrownie jądrowe.

Po tych informacjach mocno rósł także kurs ZE PAK, który wchodzi do sWIG80, a jego kurs sięgał 32,6 zł. ZE PAK podobnie jak PGE miał jednak słabszą drugą część sesji i zamknął się na 5,79 proc. plusie na poziomie 27,4 zł.

Wcześniej, w godzinach porannych ZE PAK poinformował, iż wypowiada umowę z austriacką spółką MS Innovation Impulse o współpracy w obszarze energetyki jądrowej.

W WIG20 w gronie liderów wzrostów sesję zakończyły również akcje Allegro (3,9 proc.) oraz PZU (3,43 proc.) i Dino (3,31 proc. do 312,2 zł), dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 20 października, podnieśli cenę docelową do 324 zł z 309,8 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "trzymaj".

Słabiej od rynku zachowywały się natomiast walory Asseco Poland, zamykając ją na 0,07 proc. minusie. Asseco podało, iż szacuje, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy w III kwartale wyniósł 127 mln zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 128,7 mln zł.

Wzrostem o 0,99 proc. do 95,66 zł zamknął sesję KGHM, którego kurs utrzymał się w kilkudniowym trendzie bocznym. Analitycy DM BOŚ w raporcie z 20 października, obniżyli rekomendację dla KGHM do "sprzedaj" z "trzymaj", obniżając wycenę akcji spółki w horyzoncie 12-miesięcznym do 75 zł z 113 zł.

Najsłabszy z WIG20 w czasie całej sesji był PKN Orlen, który zakończył ją spadkiem o 1,12 proc. przy największych na rynku obrotach sięgających 299 mln zł.

W mWIG40 liderem wzrostów był DataWalk (8,98 proc.), a o 8,5 proc. w górę poszedł Asbis, którego kurs wrócił do okolic poziomów ze stycznia br.

Spośród spółek z mWIG40 pozytywnie wyróżniały się także Polenergia oraz XTB, których kursy poszły w górę odpowiednio o 7,12 proc. i 6,07 proc., a XTB zamknęło notowania na historycznych maksimach.

W poniedziałek dobrze radziły sobie wchodzące do mWIG40 spółki chemiczne. Ciech wzrósł o 1,95 proc. do 33,54 zł, a kurs Grupy Azoty poszedł w górę o 2,76 proc. do 32,8 zł.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 23 października obniżyli cenę docelową akcji Ciechu do 38 zł z 55 zł wcześniej, utrzymując zalecenie "kupuj".

Natomiast Grupa Azoty poinformowała o szacunkowym wynikach za trzeci kwartał 2022 roku. Grupa szacuje, że jej EBITDA spadła o 11 proc., do 267 mln zł. To wynik lepszy od oczekiwań analityków.

W mWIG40 najsłabsze były akcje Kernel Holding (-2,42 proc. do 16,55 zł), których kurs zamknął się na 52-tygodniowych minimach. Spadały również spółki ukraińskie wchodzące do sWIG80. Kurs IMC poszedł w dół o 8,96 proc., a kurs Astarty stracił 6,54 proc.

W niedzielę wieczorem Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) ogłosiło, że delegacja rosyjska uczestnicząca od początku sierpnia w Stambule w inspekcjach statków przewożących ukraińskie zboże wycofa się z nich na czas nieokreślony. Wcześniej, jak poinformowała agencja Reutera, ONZ, Turcja i Ukraina zgodziły się na plan odblokowania 14 statków znajdujących się na wodach tureckich, dzień po tym jak Rosja zawiesiła swój udział w inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym, która pozwoliła na eksport żywności z ukraińskich portów.

W sWIG80 liderem wzrostów był Sunex (11,28 proc.), a mocne były także walory Erbudu (+10,3 proc.) oraz Polimeksu-Mostostalu (8,05 proc.).

Na 2,07 proc. plusie na poziomie 3,69 zł zamknął sesję Cognor Holding. Spółka podała, że zysk netto j.d. wzrósł w trzecim kwartale 2022 roku o 15 proc., do 123,1 mln zł. Wyniki są lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes o 9,6 proc. Zysk operacyjny grupy sięgnął w trzecim kwartale 172,3 mln zł i był on o 15,7 proc. wyższy rok do roku i o 23,3 proc. wyższy od konsensusu (139,7 mln zł).

Najsłabiej spośród akcji z sWIG80 oprócz spółek ukraińskich zachowały się walory Pekabexu (-5,88 proc.) oraz Rafako (-4,3 proc.), które w ubiegły piątek zanotowały 13,6 proc. wzrosty.

Na szerokim rynku najmocniej, o 22,75 proc. do 3,13 zł wzrosły akcje SimFabric, jednak w skali miesiąca ich kurs spadł o ok. 70 proc.

